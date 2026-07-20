Ennyit csal ki a zsebünkből a használt autók kilométer-manipulációja!

A kilométeróra-manipuláció továbbra is elterjedt. Aki manipulált futásteljesítményű autót vásárol, nemcsak jelentősen többet fizethet a jármű valós értékénél, hanem később gyakoribb meghibásodásokkal és magasabb javítási költségekkel is számolhat. A járműtörténeti adatokkal foglalkozó carVertical friss kutatása azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a kilométeróra-manipuláció egy jármű értékét. Az eredmények megdöbbentő tényt tártak fel – egyes piacokon a manipulált futásteljesítményű autók ára akár közel 50%-kal is meghaladhatja a jármű valós értékét.

„Mivel nem minden futásteljesítmény-adat áll rendelkezésre digitális formában, sok esetben nehéz pontosan megállapítani, hogy történt-e kilométeróra-manipuláció. Ráadásul az országok közötti járműadat-megosztás továbbra sem egységes, ezért a használtautó-vásárlók sokszor nem jutnak hozzá a döntéshez szükséges információkhoz” – magyarázza Matas Buzelis, a carVertical autópiaci szakértője.

Magyarországon átlagosan 51 400 km-t csalnak a futásteljesítmény-manipulációval

Fotó: Vauxhall

Jelentősen emelkedik az autók ára a futásteljesítmény meghamisítása után

A carVertical kutatása szerint Magyarországon a kilométeróra-manipuláció átlagosan 21%-kal növeli meg egy jármű értékét. Egy manipulált futásteljesítményű, 20 000 euróért hirdetett autó valós értéke így mindössze körülbelül 16 500 euró lehet.

„A kilométeróra visszatekerésével a tisztességtelen eladók azt a látszatot kelthetik, hogy a jármű jobb állapotban van, mint amilyenben valójában. Minél drágább az autó, annál több pénzt veszíthetnek a vásárlók. Ez különösen az újabb, prémium használt autók vásárlói számára lehet fontos szempont” – mondja Buzelis.

Kelet-és Nyugat-Európában eltérő a helyzet

A kilométeróra-manipuláció járműértékre gyakorolt hatása országonként jelentősen eltér. A legkisebb árbefolyásoló hatás Szerbiában, Ukrajnában és Romániában figyelhető meg, míg a legnagyobb hatást Németországban, Belgiumban és Franciaországban mutatható ki. A carVertical által Magyarországon ellenőrzött járművek 5,9%-ánál merült fel futásteljesítmény-manipuláció. Az érintett autók kilométeróráját átlagosan 51 400 kilométerrel tekerték vissza. Összehasonlításképpen: Németországban, ahol a kutatásban szereplő országok közül a kilométeróra-manipuláció a legnagyobb hatással van a járművek értékére, az árnövekedés elérheti a 49,3%-ot, miközben az ellenőrzött autók 1,7%-ánál találtak módosított futásteljesítmény-adatokat. Ebben az országban átlagosan 34 400 kilométert tüntettek el a járművek valós futásteljesítményéből. A skála másik végén Szerbia áll, ahol a kutatásban szereplő országok közül a legalacsonyabb a kilométeróra-manipuláció járműértékre gyakorolt hatása: mindössze 9,3%. A manipulált futásteljesítményű autók aránya Szerbiában 3,9% volt, a járműveket pedig átlagosan 53 500 kilométerrel „fiatalították meg”. Buzelis szerint a manipulált futásteljesítményű járművek kiszűrésének legjobb módja, ha vásárlás előtt mindig ellenőrizzük a kiszemelt használt autó történetét. Így ellenőrizhető, valós-e a futásteljesítmény, illetve ha manipuláció történt, mikor és hány kilométerrel csökkentették az óraállást.