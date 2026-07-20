Ennyit csal ki a zsebünkből a használt autók kilométer-manipulációja!

A kilométeróra-manipuláció továbbra is elterjedt. Aki manipulált futásteljesítményű autót vásárol, nemcsak jelentősen többet fizethet a jármű valós értékénél, hanem később gyakoribb meghibásodásokkal és magasabb javítási költségekkel is számolhat. A járműtörténeti adatokkal foglalkozó carVertical friss kutatása azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a kilométeróra-manipuláció egy jármű értékét. Az eredmények megdöbbentő tényt tártak fel – egyes piacokon a manipulált futásteljesítményű autók ára akár közel 50%-kal is meghaladhatja a jármű valós értékét.
„Mivel nem minden futásteljesítmény-adat áll rendelkezésre digitális formában, sok esetben nehéz pontosan megállapítani, hogy történt-e kilométeróra-manipuláció. Ráadásul az országok közötti járműadat-megosztás továbbra sem egységes, ezért a használtautó-vásárlók sokszor nem jutnak hozzá a döntéshez szükséges információkhoz” – magyarázza Matas Buzelis, a carVertical autópiaci szakértője.
Jelentősen emelkedik az autók ára a futásteljesítmény meghamisítása után
A carVertical kutatása szerint Magyarországon a kilométeróra-manipuláció átlagosan 21%-kal növeli meg egy jármű értékét. Egy manipulált futásteljesítményű, 20 000 euróért hirdetett autó valós értéke így mindössze körülbelül 16 500 euró lehet.
„A kilométeróra visszatekerésével a tisztességtelen eladók azt a látszatot kelthetik, hogy a jármű jobb állapotban van, mint amilyenben valójában. Minél drágább az autó, annál több pénzt veszíthetnek a vásárlók. Ez különösen az újabb, prémium használt autók vásárlói számára lehet fontos szempont” – mondja Buzelis.
Kelet-és Nyugat-Európában eltérő a helyzet
A kilométeróra-manipuláció járműértékre gyakorolt hatása országonként jelentősen eltér. A legkisebb árbefolyásoló hatás Szerbiában, Ukrajnában és Romániában figyelhető meg, míg a legnagyobb hatást Németországban, Belgiumban és Franciaországban mutatható ki. A carVertical által Magyarországon ellenőrzött járművek 5,9%-ánál merült fel futásteljesítmény-manipuláció. Az érintett autók kilométeróráját átlagosan 51 400 kilométerrel tekerték vissza. Összehasonlításképpen: Németországban, ahol a kutatásban szereplő országok közül a kilométeróra-manipuláció a legnagyobb hatással van a járművek értékére, az árnövekedés elérheti a 49,3%-ot, miközben az ellenőrzött autók 1,7%-ánál találtak módosított futásteljesítmény-adatokat. Ebben az országban átlagosan 34 400 kilométert tüntettek el a járművek valós futásteljesítményéből. A skála másik végén Szerbia áll, ahol a kutatásban szereplő országok közül a legalacsonyabb a kilométeróra-manipuláció járműértékre gyakorolt hatása: mindössze 9,3%. A manipulált futásteljesítményű autók aránya Szerbiában 3,9% volt, a járműveket pedig átlagosan 53 500 kilométerrel „fiatalították meg”. Buzelis szerint a manipulált futásteljesítményű járművek kiszűrésének legjobb módja, ha vásárlás előtt mindig ellenőrizzük a kiszemelt használt autó történetét. Így ellenőrizhető, valós-e a futásteljesítmény, illetve ha manipuláció történt, mikor és hány kilométerrel csökkentették az óraállást.
„A kilométeróra-manipuláció továbbra is komoly probléma Európa-szerte, az országok pedig még mindig túl keveset tesznek a hatékony fellépésért. Németország az Európai Unió legnagyobb használt autó-exportőre, évente közel 2 millió használt autót exportál más uniós tagállamokba. A rangsorban Olaszország, Belgium és Hollandia követi. Ha ezek az országok korlátozzák az exportált autók járműtörténeti adatainak elérhetőségét, más országok vásárlói nem jutnak hozzá fontos, akár biztonsági szempontból is lényeges információkhoz. Ha egy autó valós futásteljesítménye jóval magasabb a hirdetésben feltüntetett értéknél, a vásárló nemcsak túl sokat fizethet érte, hanem a karbantartást is nehezebben tervezheti meg. Emellett gyakrabban szembesülhet meghibásodásokkal, sőt esetleg olyan járművel közlekedik, amely biztonsági kockázatot jelent” – mondja Buzelis.
Módszertan
A carVertical kutatása 18 európai országban vizsgálja a kilométeróra-manipuláció hatását a járművek értékére. A futásteljesítmény manipulálásának hatását a vállalat ügyfelei által 2025 áprilisa és 2026 márciusa között vásárolt járműtörténeti jelentések elemzésével mérték. A kutatás a 2005 és 2025 között gyártott, manipulált és valós futásteljesítményű járművek értékváltozásait vizsgálta.