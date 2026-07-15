Jelentősen megdrágulnak az olcsó gumiabroncsok

Az európai abroncsgyártókat tömörítő Coalition Against Unfair Tyre Imports kérésére az Európai Unió olyan döntést hozott, miszerint a Kínából származó gumiabroncsokra akár 45,3%-os vámot vetnek ki. Ezzel a helyben gyártott gumiabroncsok versenyképességét akarják javítani, megőrizve a fejlesztéshez és gyártáshoz kapcsolódó mintegy félmillió munkahelyet.

Jelentősen megdrágítja az EU védővámja az olcsó kínai gumiabroncsoka

Fotó: Shandong Yonsheng Rubber Group

A bővülő piacon csökkent az európai gumiabroncs-gyártók részesedése

A koronavírust követően megugrott a kínai abroncsok száma az EU-ban, 2021-ben 18% volt a részesedésük, míg 2024-re ez már 28%-ra emelkedett. 2024-ben az egész piac nagyságrendileg 336 millió gumiabroncsot jelentett, ebből mintegy 93 millió darabot importáltak Kínából. Az elektromos autók védővámjához hasonlóan azok a vállalkozások, amelyek együttműködnek az EU-val, alacsonyabb vámtételt fizetnek. Első körben a Shandong Yonsheng Rubber Group-ra szabtak ki 45,3%-os vámtételt, 64 másik gyártó 24,4%-ot fizet, míg a globális gumigyártók (Pirelli, Goodyear, Continental, Sumimoto és Hankook) kínai gyáraiból származó abroncsok után 4,3%-os vámtételt kell fizetni. Az EU szerint az állami szervek nem reagáltak a hivatalos megkeresésére, hogy tisztázzák, a központi kormányzat milyen intézkedéssel befolyásolja a gumigyártók működését, amelyek nem teljesen szabadpiaci alapon termelnek.

A piac alsó szegmensében lesz jelentős drágulás

Elsősorban az olcsó abroncsok szegmensben lesz érezhető a drágulás fogyasztók számára. A 2024-ben az EU-ba érkező kínai abroncsok átlagára 30,3 euró volt, az importált gumik 90%-a a legolcsóbbak közül kerül ki, a fennmaradó 10%-ot pedig a Hankook Kínában gyártott abroncsai tették ki. Az alacsonyabb költségszint miatt egyre több globális abroncsgyártó termel Kínában gumikat, de azok minimális vámtételt fizetnek, és egyébként is a drágább kategóriába tartoznak, ahol alig észrevehető lesz majd a kiskereskedelmi ár változása.

