A videójáték-guru autógyűjteményét 12-15 milliárd Ft-ra becsülik

Vince Zampella videójáték-fejlesztő tavaly decemberben vesztette életét egy autóbalesetben, amikor elveszítette uralmát Ferrari 296-osa felett. Most kiderült, hogy további 17 autó volt a tulajdonában, a The Driver’s Philosophy nevű gyűjteményt az RM Sotheby’s fog értékesíteni a Monterey Car Week nevű rendezvénysorozaton tartott árverésén augusztus közepén.

Egyedülálló szuperautók alkotják a The Driver's Philosophy gyűjtemény derékhadát

Fotó: Robin Adams ©2026 Courtesy of RM Sotheby's / RM Sotheby's

30 ezertől 10 millió dollárig terjed a gyűjtemény skálája

Egyértelműen a McLaren márka volt a kedvence, de a gyűjtemény legértékesebb darabja egy Ferrari Daytona SP3-as, amelyet 10-12 millió dollárra becsülnek (ez azért jóval kedvezőbb, mint a korábban már realizált 28 millió dollár), jóval felülmúlva a 2025-ös Bugatti Mistral 7,5-9,5 millió dolláros értékét. A világ egyetlen, kézi váltós Pagani Huayra roadstere épp csak felfért a dobogóra a maga 5-7 millió dolláros becsértékével. De vannak olcsóbb autók a gyűjteményben, a 2020-as Ligier JS P320-ast például 80-120 000 dollárért lehet majd jó eséllyel megvenni, van egy 2010-es Porsche Cayman S és egy 1963-as VW Type 2-es kisteherautó is 30-60 000 dolláros irányáron. A szakértők 38 615 000-47 765 000 dollárra taksálják Vince Zampella autóinak értékét, ami 12,1-15 milliárd Ft-ot jelent. Az RM Sotheby’s dedikált weboldalán több információt találnak a különleges autókról.

