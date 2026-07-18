Hihetetlen, harcjárműben is profi az Aston Martin!

Kitalált koreai háború lesz az ősszel megjelenő Call of Duty: Modern Warfare 4 számítógépes játék témája, amelyben lesz egy kakukktojás is. Az északi invázió ellen küzdő déli katonák nem a megszokott járművekkel indulnak harcba, hanem az Aston Martin Dreadnaught nevű terepjáróval. Az autógyár formatervezőinek tetszett, hogy a fizikai valóság korlátai nélkül dolgozhattak, így sportosan lendületes karosszériát adtak a harcjárműnek, amelyet természetesen V12-es erőforrás hajt a kitűnően védő páncélozás ellenére meglehetősen tempósan – virtuálisan könnyű csökkenteni a tömeget.

Remek rejtőszín a harcjárműnek a britek jellegzetes zöld színe

Fotó: Aston Martin

Hajóról kapta a nevét a szárazföldi harcjármű

A Dreadnaught kifejezés jelentése az értelmező szótár szerint „semmitől nem fél”, egyébként az HMS Dreadnaught nevű brit csatahajónál is használták már azt. A forradalmi fegyverzettel és hajtásmóddal rendelkező hajó egy teljesen új osztály megalapozója lett. Az Aston Martin szerencséjére a márkára jellemző Chiltern Green fényezés álcaszínnek is beválik, ha nem fényes lakkal vonják be. A játékban extra benzintankkal és fegyverszállítási-opcióval növelhetik az autó tudását majd a játékosok.

