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aston martin

Hihetetlen, harcjárműben is profi az Aston Martin!

49 perce
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A virtuális világban talán sikeresebb lesz a márka. Az Aston Martin Dreadnaught egy fiktív koreai háborúban játszik majd fontos szerepet.
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aston martinautós hírCall of Duty

Kitalált koreai háború lesz az ősszel megjelenő Call of Duty: Modern Warfare 4 számítógépes játék témája, amelyben lesz egy kakukktojás is. Az északi invázió ellen küzdő déli katonák nem a megszokott járművekkel indulnak harcba, hanem az Aston Martin Dreadnaught nevű terepjáróval. Az autógyár formatervezőinek tetszett, hogy a fizikai valóság korlátai nélkül dolgozhattak, így sportosan lendületes karosszériát adtak a harcjárműnek, amelyet természetesen V12-es erőforrás hajt a kitűnően védő páncélozás ellenére meglehetősen tempósan – virtuálisan könnyű csökkenteni a tömeget.

Nem hiányzik a luxus és a kényeztetés az Aston Martin harcjárműből.
Remek rejtőszín a harcjárműnek a britek jellegzetes zöld színe
Fotó: Aston Martin

Hajóról kapta a nevét a szárazföldi harcjármű

A Dreadnaught kifejezés jelentése az értelmező szótár szerint „semmitől nem fél”, egyébként az HMS Dreadnaught nevű brit csatahajónál is használták már azt. A forradalmi fegyverzettel és hajtásmóddal rendelkező hajó egy teljesen új osztály megalapozója lett. Az Aston Martin szerencséjére a márkára jellemző Chiltern Green fényezés álcaszínnek is beválik, ha nem fényes lakkal vonják be. A játékban extra benzintankkal és fegyverszállítási-opcióval növelhetik az autó tudását majd a játékosok.
 

Galéria: Aston Martin Dreadnaught
Fotó: Aston Martin
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Aston Martin Dreadnaught

 

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