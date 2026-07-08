Hoppá: Kecskeméten készül az új Mercedes-Benz G-osztály!

Az Automotive News Europe értesülése szerint a Mercedes-Benz nem Németországban, hanem a kedvezőbb költségszinten üzemelő kecskeméti gyárában készíti majd az új G-osztályt. Nem a Grazban készülő legendás terepjárót váltják le az újdonsággal, hanem a kompakt modellsorozat csúcsát jelenti majd a szögletes megjelenésű, önhordó karosszériás szabadidő-autó.

Kistestvért kap a Grazban készülő Mercedes-Benz G-osztály

Fotó: Mercedes-Benz AG - Global Commun / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Benzinmotorral is készül majd az új Mercedes-Benz G-osztály

Eredetileg elektromos autóként számoltak az új G-osztállyal, azonban az észak-amerikai márkakereskedők jelezték, hogy úgy nem tudják majd hozni az elvárt volument, így benzinmotorral is készül majd a szabadidő-autó. Mifelénk várhatóan a villanyautó lesz a meghatározó, mivel a plug-in hibrid hajtás – jelenleg – nincs összkerékhajtással, ennek megjelenése kérdéses. Várhatóan még az idén megismerjük majd a Mercedes-Benz G-osztályt, és azt valamikor jövőre dobják majd piacra.

