Idegbeteg gyalogos borította fel a parkoló robogókat!

A járókelők csak nézték, ahogy a magáról megfeledkezett gyalogos a parkoló robogókon vezette le a dühét Olaszországban. Nem kegyelmezett, bár az első felrúgása után megtorpant, de aztán jobbnak látta, ha a másik két masina sem áll tovább a lábán.

Ilyenkor hol van a karma?

Természetesen ezek láttán felmegy az emberben a pumpa és szeretné, ha az ilyen alakok megkapnák a méltó büntetésüket. A dolog azonban nem ilyen egyszerű, hiszen az agresszív viselkedésű figurákból más, súlyosabb cselekményeket is kinézünk, így egy kicsit mindenki félti az irháját. Talán a hatóságok kicsit utánamentek a dolognak, már ha történt feljelentés a károsultak részéről...