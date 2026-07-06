Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
idegbeteg gyalogos

Idegbeteg gyalogos borította fel a parkoló robogókat!

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Videón az ámokfutás!
Link másolása
Vágólapra másolva!
idegbeteg gyalogosagresszív magatartásparkoló robogóKarmaautós hírrendőrségi feljelentés

A járókelők csak nézték, ahogy a magáról megfeledkezett gyalogos a parkoló robogókon vezette le a dühét Olaszországban. Nem kegyelmezett, bár az első felrúgása után megtorpant, de aztán jobbnak látta, ha a másik két masina sem áll tovább a lábán.

Ilyenkor hol van a karma?

Természetesen ezek láttán felmegy az emberben a pumpa és szeretné, ha az ilyen alakok megkapnák a méltó büntetésüket. A dolog azonban nem ilyen egyszerű, hiszen az agresszív viselkedésű figurákból más, súlyosabb cselekményeket is kinézünk, így egy kicsit mindenki félti az irháját. Talán a hatóságok kicsit utánamentek a dolognak, már ha történt feljelentés a károsultak részéről...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!