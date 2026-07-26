Így lopnak el a profi tolvajok 48 másodperc alatt egy autót!

Minden autótulajdonos rémálma szeretett négykerekűjének ellopása, sajnos sokan találkoznak is a borzasztó élménnyel. Az alábbi képsorokon egy szűk utca akciódús pillanatait láthatjuk, két "bevetési" tolvajjal és egy társukkal, aki ekkor még a háttérben marad.

Titkos bázisra szállították

A járda felől ügyködő rabló vélhetően eltöri a kormányzár reteszelését, majd a kocsi másik oldalán segít a bűntársnak bejutni az utastérbe. Miután az bemászik, az autó riasztásba kezd (villogó indexek), majd kis tologatás után meg is lódulnak. Mivel itt nem az elektronikai rendszer hekkeléséről volt szó, egy második autó is kellett a lopáshoz, ami egyszerűen eltolja maga előtt a feltört autót - egy járókelő (talán a tulaj) pedig hiába próbál közbelépni. Az autót így vígan tolhatta maga előtt a másik jármű és nem messze talán egy tréler várta, hogy valami titkos helyre szállítsa, ahol már nyugodtabban dolgozhattak a fedélzeti elektronika kikódolásán. Reméljük, a rendőrség a köztéri kamerafelvételek alapján a nyomukra bukkant!