Így nyerhet a Volkswagen azon, ha megemelik a kínai autók védővámját

Szászország gazdasági minisztere, Dirk Panter el szeretné kerülni a Volkswagen gyárbezárásait, egészen konkrétan a zwickaui gyár jövőjét szeretné biztosnak látni. Ehhez szerinte azt kellene tenni, hogy emeljék meg a kínai autók védővámját, és akkor rá lesznek kényszerítve a nálunk már jelen lévő, vagy ide tartó autómárkák arra, hogy az EU területén belül gyártsanak. Ezzel pedig sokkal jobb alkupozíciója lesz a Volkswagennek, amikor a gyár értékesítéséről van szó.

Bezárás fenyegeti a zwickaui Volkswagen-gyárat, ezt mindenképpen el akarja kerülni a helyi gazdasági miniszter

Fotó: Volkswagen AG

Még nincs hivatalos döntés a Volkswagen átszervezéséről

A jelenlegi, gyártótól függő vámtételek nem feltétlenül jelentenek hatásos fegyvert az Európába özönlő kínai autók ellen, azonban a magasabb vámtételek miatt már mindenki a lehető leggyorsabban helyi gyártásban gondolkodna – derül ki a német Bild oldalán megjelent hírből. Mindez reakció volt a Volkswagen konszern átszervezéséről megjelent híresztelésekre, hivatalosan még előszítési szakaszban van a terv, amelyről smmi konkrétum nem ismert. Zwickauban a Volkswagen ID-modelljeit készíti 8000 ember, a beszállítók további 20 000 embernek biztosítanak munkát a régióban. Az elektromos autók gyártásával foglalkozó üzem attraktív célpont lehet a kínai gyártóknak a meglévő infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó „Made in Germany” elhelyezkedés miatt.

