Tomboló nyári vihar? Eláruljuk, hogyan védekezhet az autós a jégkár ellen!

Néha lehet olyan videókat látni, amikor az elkeseredett autós paplannal, vagy netán saját testével próbálja óvni autóját a jégesőben. Ezzel a klasszikus értelemben vett jégkárt ugyan elkerüljük, de a fényezést jó eséllyel összekarcoljuk, szóval nem menekülünk meg az extra kiadástól. Aztán meg magyarázkodhatunk a biztosítónak, hogy miért is okoztunk kárt a saját autónkban – ha nem tudjuk megfelelő bizonyítékkal alátámasztani, hogy félresikerült védekezésről van szó, nem számíthatunk kártérítésre.

Ma már lehet pár perccel előre értesülni a jégkárral fenyegető viharokról

Fotó: GEM Motoring Assist

Jégkár ellen a legjobb védekezés a megelőzés

Figyeljük az időjárás-előrejelzést, az ilyen témájú alkalmazásokban bekapcsoljuk a jégeső-figyelmeztetést. Lehet, hogy kényelmetlen tömegközlekedéssel menni, de ha eközben a fedett parkolóhelyen biztonságában marad az autónk, rögtön megtérül az a pár perces többlet idő. Az interneten lehet vásárolni olyan eszközök (takarók és autóesernyő), amivel az úton lévő, leparkolt autót lehet védeni. Ezekről elmondható, hogy csak a tényleg jó minőségű darabok nyújtanak védelmet, a rögzítéseknél filccel védjék az érintkezési pontoknál a fényezést, a rudazat legyen elég stabil a zivatarral együtt járó erős szél esetén is.

Autóesernyő vagy párnázott paplan is kapható az interneten jégkár ellen. Ezeknél fontos a minőségi kialakítás

Fotó: Autó-Motor

Nem szabad megfeledkezni a megfelelő biztosításról sem, a minél alacsonyabb havidíj reményében sokan lemondanak a teljes körű Casco-védelemről. Szerződéskötésnél ne sajnáljuk azt a pár percet, amit az apróbetűs rész átolvasása jelent, mert elképzelhető, hogy van ugyan elemi kár elleni védelem, de az nem terjed ki a jégkárra!

