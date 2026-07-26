James Bond 25 évvel ezelőtt ült vissza Aston Martinba

Ian Fleming ugyan Bentley volánja mögé képzelte az általa kitalált szuperkémet, de a filmesek inkább egy DB5-ös volánja mögé ültették be Sean Connery-t, így született meg James Bond és az Aston Martin legendája. Az évek során aztán több más autós partnere is volt a filmeknek, az American Motors Corporation-tól kezdve a Lotuson át a Fordig. Aztán következett a BMW-éra, amely a 2002-ben bemutatott „Halj meg máskor” filmmel ért véget, amikor a Ford konszern hathatós közreműködésével a brit szuperkém visszaült egy Aston Martin volánja mögé. A forgatáskor még nem mutatták be a Vanquish típust, amelynek most negyed évszázados évfordulóját ünnepli a brit márka.

Egyedi szürke színt kevertek ki a Vanquish 25 limitált szériának - az első James Bond autó ihlette a megjelenést

Fotó: Aston Martin

James Bond nem kapott ilyen elegáns Vanquish-t

A jubileumra 50 egyedi megjelenésű autót készítenek, 25 kupé és 25 kabrió kapja a Q by Aston Martin műhely gondoskodását, amelyet semmi pénzért nem fognak megismételni. Minden látható felületen változtattak a szériaváltozathoz képest, a karosszériát az ide kikevert Q Skye Silver színre fényezik, amelynek a lakkjába egyedi részecskéket kevernek, így selymes csillogással emelik ki a domborulatokat. Rozsdamentes acél díszek, a jubileumra utaló jelvények és esztergált felületű 21 colos felnik teszik teljessé az elegáns megjelenést.

Ezüst motorindító gombot készítettek

Az utastérben az eredeti prototípus színvilágát idézik meg, a fél-anilin bőr és Alcantara műbőr kárpit egyedi szabásminta alapján készül. Szálhúzott alumínium betétek kerülnek az ajtókra, látható karbon díszek a műszerfalra. Egyedi a motorindító gomb, amit valódi ezüstből készítenek, és természetesen az utastérben is több ponton találunk utalást a 25 évre. Nem nyúlnak a technikához, az Aston Martin Vanquish 25-ös limitált szériánál is 835 LE/1000 Nm teljesítményű a V12-es biturbó.