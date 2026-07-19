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Magyar Péter bejelentette: Polgár Juditot kérné fel köztársasági elnöknek

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Filmbe illő rémsztori hajnali kísértetjárással, különös rendőrségi észrevétellel.
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Akár egy krimi részletei is lehetnének az alábbi képkockák, itt bizony minden részlet magyarázatra szorul. Az első autó fura viselkedése, a kerítésnek ütközés, a visszatérés és egyáltalán az egész eseménysorozat.

Biztos látott már ilyet!

Az üggyel foglalkozó rendőr minden esetre tett egy fura kijelentést, nevezetesen, hogy a balesetet okozók gyakran visszatérnek a helyszínre. Itt is ilyesmi történik, és egyébként néhány mozifilmben is előfordult már, hogy a tettes vissza-visszajárt a helyszínre. A tulajt persze ez aligha vigasztalja, ő azt szeretné, hogy valaki vállalja a felelősséget és térítse meg az okozott kárt.

 

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