Ez a kínai autógyártó a Ford segítségével kerüli el a védővámokat

Aláírta az együttműködési szerződést a Ford és a Geely konszern, közös vállalatot hoznak létre annak érdekében, hogy a jelenleg alacsony kihasználtsággal működő valenciai autógyárban termeljenek. A kínai autógyártó ezzel az EU vámhatárain belül készít autókat a helyi piac számára, és ezt a pénz mellett azzal viszonozza, hogy a technikáját a Ford rendelkezésére bocsájtja.

Két év múlva indul a kínai autók gyártása a Ford valenciai üzemében

Fotó: Ford

Évi 250 000 autós kapacitást kap a kínai autógyártó

Zéró és alacsony károsanyag-kibocsátású modellek gyártásáról szól az együttműködés, a tervek szerint 2028-tól gördülnek majd le a Geely márkájú szabadidő-autók a gyártósorról, ezek közül az egyiket a Ford is nevére veszi majd. Mindeközben a valenciai gyárban zavartalanul folyik tovább a Ford Kuga sorozatgyártása, amihez nemsokára csatlakozik majd egy, a Bronco-családhoz tartozó szabadidő-autó. Az új vegyesvállalat az évi 500 000 autós kapacitású üzem egyik gyártósora felett rendelkezik majd, azaz 250 000 autós kapacitást kap meg az új cég, amelyben a Ford 66%, a Geely 34%-os tulajdonrésszel bír.

Hosszú távon gondolkodik a Geely Európával kapcsolatban

„Ez a Forddal kötött közös vállalat Európában tükrözi elkötelezettségünket a nyílt, együttműködői termékfejlesztés iránt, mint növekedési stratégiánk részét, elmélyítve helyi jelenlétünket és elkötelezettségünket az európai ügyfelek felé. Elkötelezettek vagyunk olyan gépjárművek szállítása mellett, amelyeket az európai ügyfelek érdemeik alapján választanak: iparágvezető funkciók, kiemelkedő minőség, és Európa zöld jövőjéhez való aktív hozzájárulás alapján. Egyszerűen fogalmazva: autókat építünk Európában, Európa számára, egy megbízható partner mellett" - , mondta Alex Nan, a Geely Auto Group alelnöke. A Ford és a Geely kapcsolata 2010-ig nyúlik vissza, az amerikai központú cég akkor értékesítette a Volvo márkát a kínaiaknak.

