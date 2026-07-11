Rendhagyó kipufogókkal búcsúztatja sportkocsiját a McLaren

A közúti autókkal foglalkozó McLaren Automotive 2011-ben dobta piacra első modelljét, az MP4-12C karbon vázát használták egészen 2017-ig, amikor a 720S modell alatt megérkezett a Monocage-II műszaki alap. Azóta a britek minden autója ezt használta, de már meg vannak számlálva a napjai ennek a technikának. A Goodwodban debütáló McLaren 788HS, azaz High Sport jelenti a végső változatát ennek a műszaki alapnak, könnyen felismerhető ez a modell a középen, magasan kivezetett négy kerek kipufogócsőről.

Hangosabban üvölt a középen, magasan elhelyezett négy kipufogó

Fotó: McLaren

Könnyebben lélegzik a V8-as biturbó az új kipufogóval

Ennél az autónál mindent bevetettek a konstruktőrök, amit csak tudtak. Karbon-elemek segítségével csökkentették a saját tömeget, a 4,0 literes V8-as biturbó áttervezésével pedig 788 lóerőre növelték a teljesítményt. Az átalakítás részeként teljesen új kipufogórendszert készítettek, amely magasan elhelyezett négy kerek csőben végződik – emiatt rögtön az aerodinamikai csomagot is módosították. A levegőt átvezetik az orron, nagyobb méretű lett az aktív hátsó szárny és az F-1-ben szerzett tapasztalatok szerint alakították át a diffúzort.

Az M840T V8-as biturbó végső változata 788 LE (7500/perc) és 800 Nm (5500/perc) teljesítményű, leszabályozási fordulata 8500/perc. A 0-100 km/óra gyorsulást 2,8 másodperc alatt teljesíti az 1265 kg tömegű kupé, a 0-200 km/óra 7,0 másodperc alatt megvan, a csúcssebesség 330 km/óra. Az aktív felfüggesztésnél elöl 5 mm-rel csökkentik a hasmagasságot, a karbon-kerámia fékeket a McLaren Sennáról veszik át. Ennél a modellsorozatnál először használnak központi kerékanyás felfogatást. A kipufogórendszer egyébként nem csak az aerodinamikai csomagot befolyásolja, de az élményt is javítja mélyebb, jobban hallható hangjával.

