Megoldható, hogy ne büdösödjön be az autóklíma

Manapság már minden új autóban van klímaberendezés, még a kínálat alját jelentő hatmilliós autóknál is magától értetődő ez az extra – amire a nagy ablakfelületek miatt bizony szükség is van. A megfelelő árnyékolás csak fél siker, menet közben is túl kell valahogy élni a hőséget. Azonban sokan nem jól használják a légkondicionálót, aminek akár az egészségünk láthatja kárát!

Csak akkor megbízható a klíma, ha nem hanyagoljuk a rendszeres takarítást, és odafigyelünk a használatra is

Fotó: Skoda

Rendszeresen takarítani kell a klímaberendezést

A klímaberendezés a hűtőközeg sűrítésével-párologtatásával csökkenti a hőmérsékletet, utóbbi folyamat hőt von el a környezetétől. A hőmérséklet-különbség miatt pára csapódik le a kondenzátoron és az alatta lévő cseppeket gyűjtő tálcán (ahonnan egy csövön vezetik ki a szabadba a vizet – ez a parkoló autók alatt látható tócsa), ami száraz időjárás esetén, például a mostani hőségriasztáskor ideális táptalajt jelent a különféle baktériumoknak. Ha ezek elszaporodnak, az utastérben büdös szagot lehet érezni. Vannak különféle otthon is elvégezhető megoldások ez ellen, de ezek csak ideig-óráig hatásosak, a biztonság és az egészségünk kedvéért nem ússza meg az autótulajdonos a professzionális klímatakarítást, ahol a lefolyócsövet is kitisztítják. Az ADAC javaslata szerint legkésőbb 50 000 km / 3 év után hajtsuk ezt végre.

Száraz, poros időjárás esetén a tervezettnél gyakrabban kell cserélni a pollenszűrőt

Fotó: Axel Wierdemann/Philipp Refeld / Vauxhall

Sokat tehetünk a légkondicionáló tisztaságáért

De egy kis odafigyeléssel meg lehet előzni a kórokozók elszaporodását. Ha megérkezés előtt 5-10 perccel kikapcsoljuk a klímakompresszort, az az utastérben lévő hűtött levegő még elég a célba érkezésig, és az alatt a pár kilométer alatt megszárad a kondenzátor és a tálca, így az már nem jelent ideális táptalajt a különféle baktériumoknak. Száraz időjárás esetén egyébként porosabb a levegő, ilyenkor szükség lehet előrehozott pollenszűrő-cserére, utóbbi elhelyezkedését a konkrét autótípusban és a csere folyamatát a legtöbb esetben interneten meg lehet találni videós formában. Fontos, hogy gyári minőségű pollenszűrőt vegyünk, különösen olyan esetben, ha modern légtisztítós szűrővel (például PM2.5-ös) rendelkező autót használunk.



