Új kompakt autóval ünnepelte 127. születésnapját a Fiat

1899. július 11-én alapították meg a Fabbrica Italiana Automobili Torino, azaz Fiat elnevezésű autómárkát, ami egy évvel később adta át első üzemét. A 127. születésnap alkalmából az olaszok Torinóban megmutatták a nagyközönségnek idei nagy újdonságukat, a kompakt kategórián belül újabb versenyzőnek számító Grizzly-t. Ezzel immár négytagú lesz a Fiat-állatkert, ami eddig a Topolino (egérke), a Pandina (pandácska) és a Grande Panda (nagy panda) modelleket jelentette.

A Grizzly és a Grizzly Fastback a kompakt szabadidő-autók táborát gyarapítják

Fotó: Fiat

A nagy medve már a kompakt kategóriában indul harcba a vásárlókért

Ötajtós és kupé karosszériával lesz megvásárolható a típus, amely ugyanazt a műszaki alapot használja, mint a továbbra is piacon maradó Fiat 600-as, de annál egy fél számmal – arasznyival – hosszabb az újdonság. Megjelenését tekintve a Panda által megkezdett vonalat követi a Grizzly a pixeles világítással és a szögletes vonalvezetéssel. Felszereltségtől függően színre fújt vagy fekete sávban világítanak a hátsó lámpák, a kombinál van tetősín. A belső térnél a két első ülés közötti konzol alatt egy retikül-tartó fiókot alakítottak ki, egyébként a konszerntől megszokott kapcsolókat és képernyőket látjuk.

20-30 centivel hosszabb a 600-asnál a Grizzly

A kombi 4,4 méter hosszú, a Fastback karosszéria 4,5 méteres, utóbbiban akár 600 literes lehet a csomagtér. Utóbbi méretét befolyásolja a hajtás, benzines, hibrid és akkumulátoros-elektromos kivitelben lesz megvásárolható az újdonság. Ezek közül egyelőre a hibridről van pár adatunk, az 1,2-es turbómotor (136 LE/230 Nm) és a hatfokozatú duplakuplungos váltóba behajtó villanymotor (21 LE/53 Nm) rendszerteljesítménye 145 LE, ami 10,2 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra és 201 km/órás csúcssebességre jó. Ezzel a motorral 5,5-5,6 l/100 km a Fiat Grizzly szabványos átlagfogyasztása, ami az 55 literes benzintank mellett egész jó hatótávolságot jelent.

Világautóként számolnak az újdonsággal

Noha már kivitték az utcára a Fiat Grizzly és Grizzly Fastback típusokat, a teljes leleplezésre csak októberben, a Párizsi Autószalonon kerítenek sort, a piaci bevezetésre pedig még az idén sort kerítenek. Nem szorítkozik csak Európára az újdonság, azt Dél-Amerikában is gyártani és forgalmazni fogják Fiat márkanéven, és állítólag Észak-Amerikában is megjelenik meg Chrysler Arrow és Arrow Cross néven némileg módosított orral és hátsóval.