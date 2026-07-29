160 ezren mondtak véleményt a KRESZ-változásról

Soha nem látott érdeklődés mellett zajlik a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetése: alig két hét alatt már több mint 160 ezren töltötték ki a kérdőívet. A válaszokból egyértelműen kirajzolódik, hogy a magyarok határozottabb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A közlekedésbiztonsági intézkedésekkel kapcsolatos kérdőívre 2026. szeptember 9-ig várják a visszajelzéseket, a válaszok alapján formálják majd az új KRESZ-t.

Rengetegen töltötték már ki az új KRESZ megformálásához készített kérdőívet

Fotó: kormany.hu

Elrettentő erejű büntetéseket várnak az új KRESZ-től

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium által 2026. július 16-án közzétett közlekedésbiztonsági kérdőív minden várakozást felülmúló érdeklődést váltott ki. Állami reklámköltések nélkül csaknem 160 ezer ember osztotta meg véleményét - arról, hogyan lehetne visszaszorítani a legsúlyosabb közlekedési szabályszegéseket és csökkenteni a halálos balesetek számát. A kérdőívet kitöltők többsége szerint a legsúlyosabb és visszatérő szabálysértések esetében a jelenlegi szankciók nem jelentenek kellő visszatartó erőt. A válaszadók nagy arányban támogatják az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a halált vagy súlyos sérülést okozó gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, a visszaeső szabályszegők szankcióinak szigorítását, az átlagsebesség-mérés bevezetését, a buszsávok jogosulatlan használatának, a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegésének és a megállási tilalom megsértésének automatikus kamerás ellenőrzését. A kérdőív eredményei összhangban vannak az európai tapasztalatokkal: számos országban a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem bizonyult elegendőnek. A kitöltők jelentős része azt is támogatja, hogy az elektromos rollereket teljesítményük alapján két járműkategóriába sorolják, kötelezővé váljon a bukósisak használata, valamint a kisebb teljesítményű rollereket csak 14 éves kortól lehessen használni.

Elszomorító statisztikai adatok

Csak tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést és közel 15 ezer ember sérült meg közlekedési balesetben. A tragédiák jelentős része nem elkerülhetetlen baleset, hanem tudatos szabályszegések következménye. A kérdőív 2026. szeptember 9-ig elérhető, kitöltése anonim és önkéntes. A minisztérium minden véleményt és javaslatot figyelembe vesz annak érdekében, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyek valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb családot érjen tragédia, és minél többen érjenek haza biztonságban.

A kérdőívet a következő linkről érhetik el az érdeklődők: www.kormany.hu/kozlekedesbiztonsag