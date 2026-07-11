Keményen lecsap a gyorshajtókra az új KRESZ

A kormányváltást követően hirtelen nagy csend lett a korábban Lázár János által a saját weboldalán keresztül közzétett új KRESZ javaslattal kapcsolatban. Most éppen annak a kérdőívnek a véglegesítése folyik, amelyet társadalmi egyeztetésre fognak bocsátani még az új jogszabály véglegesítése és elfogadása előtt. Azonban a korábban megfogalmazott alapelvek maradnak: fő cél a közlekedésbiztonság növelése, a gyengébb közlekedők védelme.

Az új KRESZ-ben szigorúan veszik majd a gyorshajtást, a Véda-kapuk technikailag alkalmasak átlagsebesség-mérésre is

Fotó: MW

Nehéz idők jönnek a gyorshajtókra az új KRESZ-ről kiszivárgott információk alapján

Ebből az is következik, hogy szigorúbban nézik majd a gyorshajtásokat is, ami ugyan már nem a leggyakoribb baleseti ok, de még mindig a második helyen szerepel. Jól hangzik, hogy végre szabályozzák az elektromos rollerek közlekedését, kérdés, lesz-e arra kapacitása és gyalogos övezetekben bevethető traffipax-a a rendőrségnek arra, hogy ezeket a szabályokat be is tartassák. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a járművezetők számára megjelenik majd az átlagsebesség-mérés, hiszen a VÉDA-kamerák elméletileg alkalmasak erre. De ez alkotmányossági problémákat vet fel: milyen jogon jegyzik meg, hogy pontosan mikor és hol tartózkodott egy autós (az átlagsebesség-mérés kezdete), aki egyébként mindent szabályosan csinál? Az ártatlanság vélelme megilleti a gyilkosság gyanúsítottját, de az egyszerű állampolgárt nem? Ausztriában is volt ezzel pár köre az alkotmánybíróságnak, mielőtt a Section Control nevű ellenőrzést bevezették. Szóval az új KRESZ-szel kapcsolatban még mindig sok a megválaszolatlan kérdés, kíváncsian várjuk a kérdőívet.

