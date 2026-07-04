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alpine

Krokodiloktól lesz igazán vad ez a raliautó

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Az Alpine és a Lacoste együttműködésének köszönhető a műalkotás. Az elektromos raliautót telerakták stilizált krokodilokkal.
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Két francia márka, az Alpine és a Lacoste együttműködésében divatkollekciót készítettek, és hogy még nagyobb legyen a hírverés, autót is készítettek hozzá. Az egészről pedig látványos videót is forgattak, amelyben felbukkan Pierre Gasly F-1-es versenyző is, persze a lényeg a krokodiloktól megvadított raliautón van.

Ilyen az, ha divattervezők veszik kezelésbe a versenyautót, és mindent a krokodilnak szentelnek alá.
Új első lökhárítót is kapott a krokodilok mellett az Alpine Lacoste A290 Rallye
Fotó: Alpine

A névnek megfelelően 290 krokodil díszíti az A290-est

Az Alpine Lacoste A290 Rallye megalkotásában több feladata volt a divattervezőknek, mint az autóipari mérnököknek. Azért választották a versenyautót kiindulási alapnak, mert így nem kell annyi előírásnak megfelelni, mint egy utcai autónál, ráadásul a látványosabb légterelő-csomag is adott. Amíg kívül a hófehér a meghatározó, addig a belső térben mindent vörösben tartanak. A Lacoste készítette a speciális szövetet, ami az üléseket borítja, az ülésvázat 3D-nyomatatással készített alkatrészekből állították össze.

BEWARE OF THE CROCODILE - ALPINE LACOSTE A290 RALLYE
Fotó: , KEMPSKI, Marcin / Alpine

Az Alpine Lacoste A290 Rallye belsején és külsején összesen 290 darab krokodilt helyeztek el, a divatkollekciónál nem erőltetik ennyire az állati vonalat.
 

COLLABORATION ALPINE x LACOSTE
COLLABORATION ALPINE x LACOSTE
COLLABORATION ALPINE x LACOSTE
COLLABORATION ALPINE x LACOSTE
COLLABORATION ALPINE x LACOSTE
COLLABORATION ALPINE x LACOSTE
COLLABORATION ALPINE x LACOSTE
COLLABORATION ALPINE x LACOSTE
COLLABORATION ALPINE x LACOSTE
COLLABORATION ALPINE x LACOSTE
COLLABORATION ALPINE x LACOSTE
Galéria: Alpine Lacoste A290 Rallye
Fotó: Alpine
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Alpine Lacoste A290 Rallye

 

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