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xpeng

Különös hiba miatt inti türelemre az ügyfeleket a luxusmárka

1 órája
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Szokatlan problémába futottak bele az Xpeng X9 tulajdonosok. A légrugózás nem bírja a meleget, és letérdel az autó – ilyen várakozásra vannak kárhoztatva a használók.
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xpenglégrugózásautós hír

A nagy méretű és tömegű elektromos autóknál előszeretettel használják a légrugózást, nem feltétlenül a rugózási komfort miatt – a nagy tömeg miatt az acélrugókkal is megoldható –, hanem a karosszéria utasok számára kellemetlen mozgásait jól lehet kordában tartani. Különösen igaz ez a nagy méretű autóknál, amelyek közé az Xpeng X9-es egyterű is tartozik. Azonban ahogy a CarNewsChina weboldalon megjelent, egyre több tulajdonos panaszkodik arra, hogy nem bírja a meleget a rendszer.

Egyelőre vizsgálja az Xpeng, mit lehet tenni a légrugózás hibájával.
Hőségben a légrugózás kompresszora túlmelegszik az Xpeng X9-esnél. Ilyenkor várni kell a tovább haladással
Fotó: Xpeng

Nem tudni, mi lesz a megoldás a légrugózás problémájára

Egészen pontosan a légrugózás lelke, a kompresszor túlmelegszik, és olyankor a védelmi funkció lekapcsolja annak működését. A karosszéria ezt követően alaphelyzetbe süllyed, és elméletileg tilos a továbbhaladás – a gyár azt javasolja, ilyenkor a lehető leggyorsabban biztonságosan álljanak meg az autóval. Az Xpeng szerint ez normális jelenség, amint a kompresszor visszahűl és újra dolgozni kezd, lehet folytatni az utazást, azonban a vásárlók érthető módon mérgesek. Nem ők tehetnek arról, hogy rosszul méretezték a folyamatosan dolgozó kompresszor hűtését, és javítást követelnek. A gyár egyelőre nem ismerte el, hogy olyan hibáról lenne szó, ami visszahívást érdemel, még vizsgálják, mit lehetne tenni az ügyben. Az biztos, hogy szoftverfrissítéssel nem lehet megoldani a kérdést, az hardveres beavatkozás igényel.

 

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