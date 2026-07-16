Még a rendőrök is csak néztek: melege volt, kivette a szélvédőt a lakóautóból!

Észak-Rajna-Vesztfáliában nagyot néztek a rendőrök, amikor július 10-én egy meglepően szellős lakóautó haladt el a Lippstadtban a Weißenburger utcánál lévő ellenőrzőpontnál, amelyet egyébként a baleseti góc miatt tartottak. Nem csak a szélvédője, az összes többi ablaka hiányzott az ideiglenes rendszámmal haladó lakóautóból, ráadásul a sofőr nem volt bekötve sem.

Nem csak a szélvédő és az ablakok hiánya volt baj a rendőrök által lekapcsolt lakóautóval

Fotó: Polizei Lippstadt

Buta dolog roncs lakóautóval közlekedni

Természetesen megállították a hiányos járművet, és rövid szemrevételezés után nyilvánvaló volt, hogy inkább roncsautóról van szó, semmint mobil lakótérről. A sofőr egyébként azzal magyarázta az ablakok hiányát, hogy melege volt. Mondani se kell, hogy nem csak a rendszámot érvénytelenítették, de a lakóautót is lefoglalták a rendőrök, a sofőr pedig halmazati büntetésre számíthat. Egyébként sikeres volt a pénteki rendőri ellenőrzés, 17 gyorshajtót fogtak a rendőrök, 26 pénzbüntetést szabtak ki kisebb szabálysértések miatt, 2 kábítószeres befolyás alatt lévő sofőrt kapcsoltak le és 4 autónak vonták be a forgalmiját közlekedésbiztonságot veszélyeztető hibák/átalakítások miatt.

