Csíkos tweed szövetbe öltözött a legújabb Lamborghini

Az olasz divatban fontos szerepe van a Gessato-nak nevezett csíkos tweed szövetnek, amelyből elegáns öltönyöket varrnak. Ezt a megjelenést idézte most meg a Lamborghini az Ad Personam programon keresztül, amíg az utastérben a klasszikus szövetet használták fel az ajtó- ülés- és tetőkárpint, addig a karosszéria külsejénél a képregényautókhoz hasonló megjelenést választottak a formatervezők.

Képregény-szerű külsőt kölcsönöz a Gessato-megjelenés a Lamborghini Temerario-nak

Fotó: Lamborghini

Két Lamborghinit öltöztettek elegáns ruhába

Rögtön két darab plug-in hibrid Lamborghini Temerario is megkapta az új ruhát, az egyiknél a Grigio Crater Matt sötétszürke alapszínt kombinálták Grigio Artis világosszürke csíkokkal, míg a másiknál a Celeste Fedra halványkék színt Bianco Phanes csíkokkal szabdalták, ennél az Alleggerita csomaggal együtt járó látható karbon elemek matt finist kaptak. Nem nyúltak a technikához, tehát továbbra is 920 lóerős rendszerteljesítmény repíti a sportkocsikat.

