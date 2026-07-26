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lamborghini

Csíkos tweed szövetbe öltözött a legújabb Lamborghini

53 perce
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Szokatlan eredményre vezetett a divat és az autó találkozása. A Lamborghini kontrasztos csíkokkal idézi meg az elegáns tweed-szövetet.
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Az olasz divatban fontos szerepe van a Gessato-nak nevezett csíkos tweed szövetnek, amelyből elegáns öltönyöket varrnak. Ezt a megjelenést idézte most meg a Lamborghini az Ad Personam programon keresztül, amíg az utastérben a klasszikus szövetet használták fel az ajtó- ülés- és tetőkárpint, addig a karosszéria külsejénél a képregényautókhoz hasonló megjelenést választottak a formatervezők.

Ilyen az, ha a Lamborghini és az olasz divat találkozik.
Képregény-szerű külsőt kölcsönöz a Gessato-megjelenés a Lamborghini Temerario-nak
Fotó: Lamborghini

Két Lamborghinit öltöztettek elegáns ruhába

Rögtön két darab plug-in hibrid Lamborghini Temerario is megkapta az új ruhát, az egyiknél a Grigio Crater Matt sötétszürke alapszínt kombinálták Grigio Artis világosszürke csíkokkal, míg a másiknál a Celeste Fedra halványkék színt Bianco Phanes csíkokkal szabdalták, ennél az Alleggerita csomaggal együtt járó látható karbon elemek matt finist kaptak. Nem nyúltak a technikához, tehát továbbra is 920 lóerős rendszerteljesítmény repíti a sportkocsikat.
 

Galéria: Lamborghini Temerario Gessato
Fotó: Lamborghini
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Lamborghini Temerario Gessato

 

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