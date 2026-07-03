Mit szólnak majd a vásárlók? Nem lett fürgébb az izmosított Lamborghini SUV

Noha elektromos autóról hallani sem akar a Lamborghini, azért muszáj neki is alkalmazkodnia a változó piaci környezethez. Biturbó V8-assal kezdett az Urus szabadidő-autó, készült belőle 666 lóerős Performante kivitel is, majd nemrég plug-in hibrid hajtásra váltottak és 800 lóerőre növelték a rendszerteljesítmény. Most elérkezett az idő a Lamborghini Urus SE Performante bemutatására, aminél 12 lóerővel srófolták feljebb a teljesítményt és a karbon fokozott használatával 37 kg-ot faragtak le a saját tömegből.

Rally üzemmóddal kedveskednek a sofőröknek a Lamborghini fejlesztői

Fotó: Lamborghini

Továbbra is 3,3 másodperc alatt ugrik 100-ra a Lamborghini SUV

A valaha volt legerősebb Lamborghini SUV tehát 812 lóerős, nyomatéka 1000 Nm, ami 3,3 másodperces 0-100 km/óra és 10,8 másodperces 0-200 km/óra gyorsulásra jó, a végsebesség 312 km/óra. Ez szép és jó, de alig jelent változást a korábbi, plug-in hibrid hajtást nélkülöző Urus Performante-hoz képest, ami 666 LE/850 Nm teljesítménnyel 3,3 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra jó. Oké, a 0-200 km/óra sprintnél már 7 tized a javulás és a végsebesség is 6 km/órával alacsonyabb, de ezek olyan értékek, aminek csak versenypályán van súlya – ahová meg nem viszik az Urus-t a tömege miatt. Apropó tömeg, az Urus SE Performante-nál ezt nem adják meg, csak annyit mondanak, hogy 54/46% a tömegeloszlás a tengelyek között.

Fotó: wolfango spaccarelli

Ha fürgeségre nem is jobb az eddiginél, látványra azért hozza az elvárható polgárpukkasztó hatást az eddigi legerősebb Lamborghini SUV, ami látható karbon kiegészítőket visel, a motor- és az utastértető is karbonból készül. Az utastérben egyedi karimáét kapott a sportkormány, a fedélzeti rendszer grafikáját a Revuelto-ban bevezetett menühöz igazították, és természetesen sokkal látványosabb lett a kárpitozás. A továbbfejlesztett légrugós felfüggesztés a korábbi Performante változathoz képest megfelezi a karosszériadőlést kanyarban, miközben komfortosabb haladást tesz lehetővé. A 25,9 kWh kapacitású akkumulátorral egyébként több mint 60 km-es elektromos hatótávolsággal bír a Lamborghini Urus SE Performante, aminek újdonsága még a Rally menetprogram, aminél laza talajhoz igazítják az elektronikus beavatkozók működését.