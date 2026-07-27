Egy Lamborghinit kell feláldozni a szuperterepjáróhoz

Maga a Lamborghini kezdte az egészet a Huracán Sterrato piacra dobásával, az emelt hasmagasságú szuperautóval a sofőr már nyugodtan elhagyhatta az aszfaltutakat – ha nem merészkedett a jól kitaposott földutaknál messzebb. Itt folytatja a történetet az amerikai Rezvani Motors műhely, amely most bejelentette a Dune nevű szuperterepjáróját. Azaz fogtak egy szuperautót és terepjárót faragtak belőle.

Új felfüggesztéssel, karosszériával és 800 lóerővel vadítja meg a Lamborghini Huracánt a Rezvani Motors

Fotó: Rezvani Motors

28 centire növelik a Lamborghini hasmagasságát

A Rezani Dune megépítéséhez a jelentős összegű pénz mellett egy Lamborghini Huracán is kell, amelyből lényegében csak az alumínium térvázat hagyják meg. A VF Engineering nevű cég fejlesztése az új felfüggesztés, ami önmagában 11,4 cm-rel emeli meg a hasmagasságot, ehhez hozzájön még a nagyobb átmérőjű, részben terepmintás abroncsokból adódó növekedés; a kiindulási szinthez képest több mint 15 cm-rel nagyobb, 27,9 cm-es a hasmagasság. A lökhárítók formájával elöl 25°, hátul 35° a terepszög, vastag fém védőlemezek óvják a technikát az alulról érkező behatások ellen. Mivel a nagy sebességű terepjárásnál új erőhatásoknak van kitéve az autó és az abban utazók, új üléseket készítettek, amelyeknél az oldaltartás mellett az energiaelnyelés is szempont volt.

Átprogramozzák az összkerékhajtást

Természetesen a technikát se hagyták változatlanul, az 5,2 literes V10-esre kompresszort szerelnek, így annak teljesítménye 800 LE/1064 Nm-re emelkedik. Az összkerékhajtás elektronikus vezérlését módosítva már homok, sár, sziklamászás, Baja, hó és normál üzemmódok közül lehet választani. Külön kapcsolható LED-es fényszórók teszik lehetővé az éjszakai terepjárást, a szívósort kivezették a tetőre – hamarabb fulladnak meg az utasok, minthogy víz kerül a motorba –, a vontatási pontok elöl-hátul könnyen hozzáférhetőek. Mindössze 7 darab Rezvani Dune építését tervezik, megjelenés tekintetében egyedi igények alapján dolgoznak, ezért a vételárat is egyedileg állapítják meg.

