LEGO-betétfutam is lesz az F-1 Brit Nagydíjon

A Silverstone-ban megrendezésre kerülő Formula-1 Brit Nagydíj előtt a versenyzők teljesen működőképes LEGO-autókkal vonulnak fel a pilótaparádén. Abból kiindulva, hogy a gokartokon megtartották az energiaelnyelő-elemeket, izgalmas küzdelemre számíthatunk majd a tényleges rajt előtt is.

Mind a 22 pilóta saját LEGO-gokartot kap, nem az a cél, hogy épségben éljenek célba az autók

Fotó: Kate Green / LEGO

Felkészítették az esetleges kölcsönhatása a LEGO-gokartokat

Az egész abból indult ki, hogy a 2025-ös Miami Nagydíj előtti LEGO F-1-es autókkal megtartott parádé hatalmas közönségsikert aratott és az F-1-es versenyzők is jót szórakoztak. Idén ezért mindenki kap egy-egy autót, amelyek némi lökdösődést is megengednek. A LEGO csehországi gyárában építették meg az autókat, amelyek tömege 280 kg – ebből 65 kg-ot tesznek ki az építőkockák. Autónként több mint 28 000 darab, a csapat színeinek megfelelő kockát használtak fel, a járművek csúcssebessége 25 km/óra.