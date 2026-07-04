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lego

LEGO-betétfutam is lesz az F-1 Brit Nagydíjon

27 perce
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A nézőknek és a versenyzőknek is bejött az újítás. Az F-1 Brit Nagydíjon a vezetők LEGO-gokartokban parádéznak majd.
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legoautós hírbrit nagydíj

A Silverstone-ban megrendezésre kerülő Formula-1 Brit Nagydíj előtt a versenyzők teljesen működőképes LEGO-autókkal vonulnak fel a pilótaparádén. Abból kiindulva, hogy a gokartokon megtartották az energiaelnyelő-elemeket, izgalmas küzdelemre számíthatunk majd a tényleges rajt előtt is.

Csehországban épültek a LEGO-gokatok, ott javítják majd ki őket.
Mind a 22 pilóta saját LEGO-gokartot kap, nem az a cél, hogy épségben éljenek célba az autók
Fotó: Kate Green / LEGO

Felkészítették az esetleges kölcsönhatása a LEGO-gokartokat

Az egész abból indult ki, hogy a 2025-ös Miami Nagydíj előtti LEGO F-1-es autókkal megtartott parádé hatalmas közönségsikert aratott és az F-1-es versenyzők is jót szórakoztak. Idén ezért mindenki kap egy-egy autót, amelyek némi lökdösődést is megengednek. A LEGO csehországi gyárában építették meg az autókat, amelyek tömege 280 kg – ebből 65 kg-ot tesznek ki az építőkockák. Autónként több mint 28 000 darab, a csapat színeinek megfelelő kockát használtak fel, a járművek csúcssebessége 25 km/óra.

Galéria: LEGO gokartok az F-1-es pilótaparádéra
Fotó: LEGO
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LEGO gokartok az F-1-es pilótaparádéra

 

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