Jelentős az infláció a luxus SUV-ok világában

Eredetileg 2019-ben mutatták be a Mercedes-Benz GLS aktuális nemzedékét, amely nemrég kapott egy generációváltásnak beillő frissítést olyan fényszórókkal, amelyekben egymás alatt helyezkednek el a háromágú csillagok. A megújulás utolérte a luxus SUV csúcsmodelljét, a Mercedes-Maybach GLS-t.

Kevesebb mint 1 másodperc alatt nyílik le a beszállást megkönnyítő küszöb a Mercedes-Maybach GLS 680 luxus SUV-nál

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Már a vádlit is masszírozza a luxus SUV

Piactól függően világító állócsillaggal mutatja az utat, a már említett fényszóróban lévő csillagok pedig rózsaarany színűek. A 23 colos kovácsolt alufelnik közepén csapágyazva helyezik el a márkajelzést, így az menet közben is vízszintesen marad, a 22 colos kovácsolt alufelnikhez nem jár ez a figyelmesség. Kevesebb, mint 1 másodperc alatt nyílnak le a küszöbök a ki- és beszállás megkönnyítésére, ezzel párhuzamosan Maybach-emblémát vetítenek a talajra. Új kétszínű fényezésekkel bővült a paletta, és természetesen a megfelelő felár ellenében lehetőség van egyedi megjelenés választására is. Az első ülésekben a légpárnák mellett vibromotorok is dolgoznak a masszázson, a hátsó Executive foteloknál a lábtartóra és így a vádlikra is kiterjed a masszázs-funkció.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

57 lóerővel nőtt a teljesítmény, a modellt jelző szám 80-nal gyarapodott

Mivel az új 4,0 literes V8-as biturbó sokkal erősebb lett, a modellszámot 600-ról 680-ra növelték meg. A teljesítmény 612 LE/850 Nm, ehhez még hozzájön a 48 voltos lágyhibrid segítség 23 lóerővel. A korábbinál finomabb működést teljesen új zaj- és vibrációszigetelő csomaggal garantálják, illetve finomabb lett a légrugózás és a karosszériadőlés-szabályozó rendszer működése is. Az utastér levegőjét 90 másodperc alatt tisztítja meg a szellőzés, ezt a funkciót folyamatosan lehet működtetni. Ahogy eddig, úgy a jövőben is az egyedi kívánságokat megvalósító Manufaktur szolgáltatást ajánlják a vásárlók figyelmébe a gyáriak, azzal még többet tud keresni a Mercedes-Benz.