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fényezés

Nem szabad várni: ezért kell eltávolítani a madárürüléket!

58 perce
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Sok bosszúságot okoz az autósoknak a madárpiszok. Azon kívül, hogy elcsúfítja a kocsit, még a fényezésben is kárt tehet!
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Bosszúságforrás az autósok számára a madárpiszok, ami az esztétikai pofon mellett bizony más problémákat is okozhat. Az ürülékben lévő erős savak maró hatást fejtenek ki a fényezés lakkrétegére, továbbá az ablakok gumikédereire. Különösen az erős UV-sugárzás és a szúró napfény "égeti bele" a fényezés felső hámrétegébe a roncsoló kémhatású ürüléket, ezért ajánlatos ezektől a plecsnitől mielőbb megszabadulni.

Fontos, hogy fel legyen áztatva!

Otthon egyszerűbb a helyzet, hiszen van kéznél meleg víz, így egy papírtörlő vagy rongy segítségével lefedhetjük a rászáradt ürüléket. Miután felázott, finom mozdulatokkal letörölhetjük, bő vízzel lemoshatjuk. Út közben, például benzinkútnál megállva szintén van mód a fényezésen éktelenkedő madárpiszok feláztatására, megelőző kezelésként pedig javasolt az alapos autómosás utáni felületkezelés, hiszen így nehezebben tapad a kasztnira a nem kívánt massza. 

 

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