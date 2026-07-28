Tele van látványos akcióval a Matchbox-film előzetese

A Matchbox, azaz a gyufásdobozban elférő kisautók sokak számára kedves gyermekkori emlékeket jelentenek, de vannak olyanok is, akik egyszerűen nem tudnak kinőni a szenvedélyből. Ez a rajongás vezetett oda, hogy a márkát manapság birtokló Mattel az Apple TV-vel közösen akciófilmet készített a játékautókról.

Tele lesz látványos autós akcióval a Matchbox-mozi

Fotó: Jasin Boland / Apple TV

Látványos autós akciók lesznek a Matchbox-moziban

Gyerekjátékról lévén szó nem a túlságosan bonyolult cselekményen, hanem inkább az akción lesz a hangsúly, a látványos autós üldözések jó részét egyébként Magyarországon forgatták. Már a rövid előzetesben is felfedezhetőek hazai helyszínek, például a budapesti Duna-part. A Matchbox-mozi október 9-től látható az Apple TV-n.

