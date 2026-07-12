Újraépítették Bruce McLaren első utcai autóját

Noha a legtöbben az 1992-ben piacra dobott McLaren F1-estől számítják a McLaren műhely utcai autóinak történetét, az már 1969-ben elindult, amikor Bruce McLaren elhatározta a világ legjobb rendszámos autójának megépítését. Az M6GT első példányát a cégalapító arra használta, hogy a brit versenyekre utazzon vele, eközben finomítva annak működését. A McLaren műhely még két másik prototípust is készített, és már előkészítették a szerződést a Trojan nevű céggel egy 250 darabos széria legyártására, azonban Bruce McLaren tragikus halála miatt erre már került sor.

Eredeti tervrajzok és karosszéria-öntőformák alapján építettek egy új McLaren M6GT-t

Fotó: McLaren

Eredeti tervrajzok, eredeti alkatrészek segítségével építették újra az első rendszámos McLarent

Az évtizedek alatt aztán nyoma veszett az első utcai McLarennek, így most az MSO műhelyben az eredetihez hűen újraépítették azt. Kiindulási alapnak az M6A versenyautó monocoque váza szolgálat, amelyet az eredeti tervrajzok alapján építettek meg, az üvegszálas műanyag karosszéria elkészítése könnyű volt, hiszen nem dobták ki az eredeti formákat. A munkába bevonták azokat a régi szakembereket is, akik részt vettek az eredeti autó megépítésében. Egy korabeli small-block V8-ast szereltek az ülések mögé, amely szintén korhű tuning hengerfejeket és vezérműtengelyt kapott, a váltó is a hatvanas évek végéről származó kézi kapcsolású egység. A legnagyobb nehézséget a korabeli csapágyak beszerzése jelentette, az eredeti autóban még imperiális mértékegység szerint készített darabok voltak, amiket ma már nem gyártanak (áttértek a metrikus mértékegységre).

Az újragyártott McLaren M6GT krémfehér színét CoInbrook White-nak keresztelték el Bruce McLaren első műhelye alapján. Azért a Londoni Repülőtér (később átnevezték Heathrow-nak) mellett lévő utcát választotta az autóversenyző, hogy a nemzetközi versenyről hazatérve rögtön a műhelybe tudjon menni, ahol irányította a mérnökök munkáját. A zöld belső teret a cég első F-1-es autójáról, az 1966-os M2B-ről vették át.

