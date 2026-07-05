Megpróbált elfutni a rendőrök elől, miután az árokba borult a vezetéstől eltiltott férfi

A hajdúhadházi rendőrök számára nem volt ismeretlen az a férfi, akit kora este láttak elhaladni előttük. Tudták, hogy el van tiltva a vezetéstől, ezért utánaeredtek. A 46 éves férfi azonban gázt adott és megpróbált elmenekülni egy földúton, ahol elvesztette uralmát autója felett és az árokba csapódott.

Videón a baleset

Azonban ekkor se adta fel, miután kimászott az összetört autójából, megpróbált elfutni, majd az aljnövényzetben próbált elbújni. A rendőrök hamar elfogták, előállították a rendőrkapitányságra. Járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

