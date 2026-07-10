Ülésbe épített vibrátorral szórakoztatja utasait a 680 lóerős Mercedes-AMG

Már a 680 lóerő se garancia a sikerre, ahogy azt a Mercedes-AMG megtapasztalta a plug-in hibrid C-osztálynál. Most, amikor a kompakt modellsorozatot megkoronázó Mercedes-AMG CLA 45 AMG készült, a 680 lóerős rendszerteljesítmény mellé még az üléseket rázó vibromotorokat is adnak, amelyek a belső égésű motor rezgéseit reprodukálják, így lesz teljes a műhang élmény (a korábbi 2,0 literes turbómotor hangját digitalizálták). Ehhez előbb azért ki kell választani a minden beállítást legélesebb fokozatba kapcsoló AMGForce S+ üzemmódot, amikor a hajtáslánc programozott megszakításokkal szimulálja a kapcsolási szüneteket; nem mintha az eddig használt duplakuplungos váltónál lettek volna kapcsolási szünetek...

680 lóerős rendszerteljesítménnyel érkezik az elektromos Mercedes-AMG CLA 45

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Lélegzetelállító tempóra képes ez a Mercedes-AMG

Ahogy az almárka első elektromos autójánál, úgy a Mercedes-AMG CLA 45 EV-nél is három hajtómotoros összkerékhajtást adnak, a hátsó tengelyen kétfokozatú váltó is van. Az elektronika szabadon tudja irányítani a nyomatékelosztást, Eco-módban például kétkerékhajtással megy az autó (ilyenkor 145 km/óra a végsebesség), de van drift-mód is, amikor kifejezetten a túlkormányzottság elérése érdekében sakkozik a teljesítménnyel a rendszer. A 0-100 km/óra gyorsulás 3,0 másodperc alatt megvan, a villanyautós konkurencia által kedvelt 1 lábas gördüléssel való indulásnál ugyanez már csak 2,7 másodperc, a végsebesség 250 km/óra, az AMG Driver’s Csomag rendelésekor 270 km/órára emelik a limitet.

A 800 voltos nagyfeszültségű rendszerben egy 94 kWh kapacitású akkumulátor dolgozik, a fedélzeti töltő 22 kW-os, villámtöltésre 330 kW-tal van lehetőség – 10 perc alatt 270 km-nyi energia vételezhető, a 10-80%-os töltés 22 percig tart megfelelően nagy teljesítményű töltőnél. A szedán karosszériával akár 670 km a szabványos hatótávolság, a kombinál ez akár 640 km-re csökken. Még az AMG-modelleknél is megtartották a 60 literes első csomagteret. A felfüggesztésben elektronikusan vezérelt lengéscsillapítók dolgoznak, elöl 390 mm-es tárcsákat szorítanak 6 dugattyús féknyergek, a hátsó 350 mm-es tárcsákhoz egy dugattyús nyergek járnak. A befalazott Panamerica-hűtőrács felett csak felár ellenében van a fényszórókat összekötő LED-csík. Az aktív aerodinamika jelen esetben nem csak a vezérelt nyitású első légbeömlőket jelenti, de a szedán és a kombi hátsó légterelője is aktív.