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amg

Érkezik a vászontetős Mercedes-Benz G-osztály

1 órája
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Már nyitott tetővel is láthatjuk a vászontetős változatot. A Mercedes-Benz nyitott G-osztálya igazi különlegesség lesz a gyár szerint.
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amgMercedes-Benzg-osztálykémfotó

Újabb fontos újdonsággal készül a Mercedes-Benz G-osztály, hiszen nem sokkal azt követően, hogy bejelentették, Kecskeméten készül majd a g-osztály (igen, kis betűvel írják az alapvetően elektromos autónak szánt belépőmodellt), itt vannak a gyári kémfotók a vászontetős változatról. Mivel a második generáció már csak ötajtós felépítménnyel készül, a kabriót is ebből alakítják ki.

az ötajtósból faragják Mercedes-Benz G-osztály kabrióváltozatát.
Még várni kell pár hónapot a Mercedes-Benz nyitott G-osztályának leleplezéséig
Fotó: Mercedes-Benz

A Brabus megelőzte a Mercedes-Benz-et

Az AMG karosszéria-átalakítása egyébként nagyon hasonlít arra, amit a Brabus tuningműhely kínál – épp csak nem annyira látványos karbon-szélesítésekkel fokozzák a különlegességet. A gyári kabriónál megtartják az ajtókat és az utastér feletti tetőmerevítéseket, a vászontető előrenyúlik egészen a szélvédőig, a harmadik féklámpa a pótkerék-takaróra költözött. A nagy méretű és szokatlan alakú vászontetőhöz egyébként 500 új alkatrészt kellett kifejleszteni.

A pótkerék-takaróra költözik a pótféklámpa a vászontetős Mercedes-Benz G-osztálynál
Fotó: Mercedes-Benz

Az AMG készíti a kabriót

Várható drágasága miatt valószínűleg csak a Mercedes-AMG G 63-asból (585 LE/850 Nm) készítik a vászontetős kivitelt, bár ez nem feltétlenül jelent korlátozást, hiszen régiótól függően az eladásokban akár 80% a csúcsmodell aránya. A gyári kommunikációban limitált szériáról beszélnek, de azt már nem fejtik ki, hogy miben korlátozzák a kabrió elérhetőségét.

 

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