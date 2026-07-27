Érkezik a vászontetős Mercedes-Benz G-osztály

Újabb fontos újdonsággal készül a Mercedes-Benz G-osztály, hiszen nem sokkal azt követően, hogy bejelentették, Kecskeméten készül majd a g-osztály (igen, kis betűvel írják az alapvetően elektromos autónak szánt belépőmodellt), itt vannak a gyári kémfotók a vászontetős változatról. Mivel a második generáció már csak ötajtós felépítménnyel készül, a kabriót is ebből alakítják ki.

Még várni kell pár hónapot a Mercedes-Benz nyitott G-osztályának leleplezéséig

Fotó: Mercedes-Benz

A Brabus megelőzte a Mercedes-Benz-et

Az AMG karosszéria-átalakítása egyébként nagyon hasonlít arra, amit a Brabus tuningműhely kínál – épp csak nem annyira látványos karbon-szélesítésekkel fokozzák a különlegességet. A gyári kabriónál megtartják az ajtókat és az utastér feletti tetőmerevítéseket, a vászontető előrenyúlik egészen a szélvédőig, a harmadik féklámpa a pótkerék-takaróra költözött. A nagy méretű és szokatlan alakú vászontetőhöz egyébként 500 új alkatrészt kellett kifejleszteni.

A pótkerék-takaróra költözik a pótféklámpa a vászontetős Mercedes-Benz G-osztálynál

Fotó: Mercedes-Benz

Az AMG készíti a kabriót

Várható drágasága miatt valószínűleg csak a Mercedes-AMG G 63-asból (585 LE/850 Nm) készítik a vászontetős kivitelt, bár ez nem feltétlenül jelent korlátozást, hiszen régiótól függően az eladásokban akár 80% a csúcsmodell aránya. A gyári kommunikációban limitált szériáról beszélnek, de azt már nem fejtik ki, hogy miben korlátozzák a kabrió elérhetőségét.