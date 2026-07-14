Megkezdődött Kecskeméten a C-osztály gyártása, felkészül a Mercedes-Benz G-osztály

Mintegy egymilliárd eurós befektetéssel fejlesztette az elmúlt négy évben a kecskeméti gyárát a Mercedes-Benz, ennek eredményeként nem csak kibővítették az üzemet, de a korábbi részt is digitalizálták. A munka eredményeként egy 440 hektáros területen lévő gyár jött létre, ahol már nem csak a kompakt modellek, de az eggyel nagyobb méretű autók is készülnek majd. A sort a C-osztály elektromos autó nyitja, de az elektromos GLC-osztályos szabadidő-autó is készül majd itt, a soron következő kisebb méretű G-osztályt innen szállítják majd a világ minden részére.

Elektromos autók gyártására alakították ki az új üzemrészt, a régiben készülnek még belső égésű motort is használó Mercedes-Benzek

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Akkumulátor-összeszerelő üzemet is épített a Mercedes-Benz

Világviszonylatban gyártási volumen tekintetében a második legnagyobb Mercedes-Benz gyár a kecskeméti, ahol évi 350-400 000 autó készülhet, csak a pekingi üzem nagyobb ennél évi 500 000 autós kapacitással. Magyarország legnagyobb autógyárában egy akkumulátor-összeszerelő üzemet is építettek, így gyorsabban tudnak majd reagálni az aktuális vásárlói igényekre (az elektromos GLC-osztály gyártása azért akadozik, mert nem kap elég akkumulátort a brémai gyár). Amíg a „régi” üzemrészben a belső égésű motorral szerelt és az akkumulátoros-elektromos autók egyszerre készülnek, az új üzemrészt kifejezetten akkumulátoros-elektromos autók gyártására alakították ki. Immár a Mercedes-Benz Cars Operations 360 (röviden MO360) digitális gyártási ökoszisztémát használják, a gyártási, minőségbiztosítási és ellátási láncból származó adatok valamennyi gyár között valós időben összekapcsolódnak.

„Gyárunk bővítése és az új elektromos C-osztály sorozatgyártásának elindítása kiváló példája annak, mire képes egy erős csapat. Munkatársaink rendkívüli elkötelezettséggel készítették elő és valósították meg a gyártás felfutását. Kecskemét ismét bizonyította, hogy a korszerű gyártási technológia, a kimagasló minőség és a régió iránti felelősségvállalás kéz a kézben járhat” – nyilatkozta Christian Dickert, a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár igazgatója.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Odafigyeltek a környezetvédelemre is

Az új gyártócsarnokok mellett mintegy 240 000 négyzetméteren egy akár 27,4 MW áramtermelésre képes napelem-parkot is létrehoztak, ezzel akár 42,3 MW is lehet a gyár területén lévő megújuló áramtermelés – ez a teljes felhasználás negyede. Az új felületkezelő üzemben az optimalizált gyártási folyamatoknak köszönhetően az energiafelhasználás mintegy 20 százalékkal alacsonyabb, mint a meglévő üzemben, miközben a szén-dioxid-kibocsátás körülbelül 80 százalékkal csökken. A vízfelhasználás hatékonyságát javító és a hulladékképződés csökkentését célzó beruházásokat is végrehajtottak a fejlesztés során.