Amikor semmi sem elég - ezt tudja a Mercedes VLE

Nem hiányzik a Mercedes-Benz kínálatból az S-osztály elektromos változata, mert a könnyű haszonjárművekkel foglalkozó részleg elkészítette a tökéletes alternatívát. Az új Van.EA műszaki alapra építették fel az óriási egyterűt, amely a megfelelő felár megfizetése ellenében olyan kivitelt is kínálnak, amellyel nem tud versenyezni a luxuslimuzin – és a Mercedes-Benz VLE alapján készül majd Maybach-változat is. A német cég már két évtizede vezet a prémium személyszállítók piacán, ezt a jövőben is meg akarják őrizni az új óriás egyterűvel, amit megjelenését tekintve leválasztottak a haszonjárműről.
Áramvonalas az óriási Mercedes-Benz
Nagy méretéhez képest áramvonalas a karosszéria, a légellenállási tényezője CW 0,25, ami alacsonyabb még az elektromos GLC szabadidő-autó Cw 0,26-os értékénél; ez nem csak a hatótávolság maximalizálásánál jön jól, de a szélzaj is alacsonyabb. Mi egy normál hosszúságú példányt néztünk, ami így is 5,3 méteres, lesz még 5,5 métert közelítő változat is. Luxusmodellről lévén szó alapáron jár a légrugózás (beszálláshoz 40 mm-t csökken a hasmagasság, rossz úton 40 mm-rel emelhető a felépítmény) és az összkerék-kormányzás is, a 7°-ban elforduló hátsó kerekek miatt a fordulókör átmérője 10,9 méter, ami kisebb, mint a CLA kupé értéke. A modern Mercedes-Benzeken megszokott, a karosszéria síkjába süllyedő kilincseket használják, de azok csak az első ajtókon működnek hagyományos módon. A két elektromos mozgatású tolóajtónál nyomógombként működnek, ha valaki nyitni vagy csukni akarja az ajtókat, azok csak baleset esetén (övfeszítő vagy légzsák aktiválása) bújnak elő a karosszéria síkjából, hogy megkönnyítsék a mentést.
Sínen vannak az ülések
Az akkumulátoros-elektromos felépítés miatt helyszűkéről szó nem lehet – de függőlegesen azért érezhetőek a korlát. A sportos körítés szokatlannak tűnhet, hiszen nem a kanyarhajhászásról szólnak ezek az autók, de biztos lesznek olyan vásárlók, akik az AMG Line Plus megjelenésre vágynak a piros biztonsági övekkel együtt; nekik azonban le kell mondaniuk az alap megjelenéshez járó állócsillagról. Lesznek bőven alternatívák, a könnyen takarítható taxi-belsőtől a masszázsfunkciós hátsó fotelekig, amit csak az ügyfél vagy a pénztárcája kíván. A sokoldalúság garanciája az új fejlesztésű sínrendszer a padlóban, amelynél könnyen lehet tologatni, forgatni vagy épp kiszerelni az üléseket. Utóbbiak tömege maradt 30 kg, de kiszerelés után már nem kell cipelni őket, mert görgők kerültek az aljukra. Az ülés foglaltság-figyelő és az ülésfűtés miatt egyébként áramellátást is a síneken keresztül oldják meg, de nem érdemes reménykedni. Például az elektromosan állítható, indukciós telefontöltővel és szellőztetéssel is ellátott Grand Comfort fotelek ugyan behelyezhetőek az alapkivitelbe is, de a vezérlőegység attól még nem teszi lehetővé a komfortextrák használatát, szóval nem lehet majd bontott kényeztetéssel feljavítani utólag az autó tudását.
Nehéz eset a VLE-osztály
Az elődnek számító elektromos V-osztályból sajnos nem vették át a legjobb részletet, a hátsó szélvédőn keresztül elérhető, a kalaptartóban szállított töltőkábel a múlté. Helyette zsákban adják a töltőkábelt, ami így a raktérből vesz el helyet – a technikát az orrba sűrítették bele, nincs ott hely extra tárolónak. De van egy ennél súlyosabb probléma, a saját tömeg. Az akkumulátoros-elektromos felépítés miatt vannak olyan változatok, amelyek meghaladják a 3,5 tonnát, így azok Európában nem lesznek elérhetőek (hazánkban C-kategóriás jogosítvánnyal, útdíj-fizetés mellett legfeljebb 80 km/órás tempóval lehetne haladni velük), a Mercedes-Benz a 2026. novemberre várható EU-s szintű jogosítvány-reformra vár, ahol várhatóan 4,2 tonnára növelik a személyautók/B-kategória felső tömeghatárát.