Amikor semmi sem elég - ezt tudja a Mercedes VLE

Nem hiányzik a Mercedes-Benz kínálatból az S-osztály elektromos változata, mert a könnyű haszonjárművekkel foglalkozó részleg elkészítette a tökéletes alternatívát. Az új Van.EA műszaki alapra építették fel az óriási egyterűt, amely a megfelelő felár megfizetése ellenében olyan kivitelt is kínálnak, amellyel nem tud versenyezni a luxuslimuzin – és a Mercedes-Benz VLE alapján készül majd Maybach-változat is. A német cég már két évtizede vezet a prémium személyszállítók piacán, ezt a jövőben is meg akarják őrizni az új óriás egyterűvel, amit megjelenését tekintve leválasztottak a haszonjárműről.

Kontúrvilágítás kap a hűtőrács panel a Mercedes-Benz VLE-osztály esetén

Fotó: Lővei Gergely

Áramvonalas az óriási Mercedes-Benz

Nagy méretéhez képest áramvonalas a karosszéria, a légellenállási tényezője CW 0,25, ami alacsonyabb még az elektromos GLC szabadidő-autó Cw 0,26-os értékénél; ez nem csak a hatótávolság maximalizálásánál jön jól, de a szélzaj is alacsonyabb. Mi egy normál hosszúságú példányt néztünk, ami így is 5,3 méteres, lesz még 5,5 métert közelítő változat is. Luxusmodellről lévén szó alapáron jár a légrugózás (beszálláshoz 40 mm-t csökken a hasmagasság, rossz úton 40 mm-rel emelhető a felépítmény) és az összkerék-kormányzás is, a 7°-ban elforduló hátsó kerekek miatt a fordulókör átmérője 10,9 méter, ami kisebb, mint a CLA kupé értéke. A modern Mercedes-Benzeken megszokott, a karosszéria síkjába süllyedő kilincseket használják, de azok csak az első ajtókon működnek hagyományos módon. A két elektromos mozgatású tolóajtónál nyomógombként működnek, ha valaki nyitni vagy csukni akarja az ajtókat, azok csak baleset esetén (övfeszítő vagy légzsák aktiválása) bújnak elő a karosszéria síkjából, hogy megkönnyítsék a mentést.

Sínen vannak az ülések

Az akkumulátoros-elektromos felépítés miatt helyszűkéről szó nem lehet – de függőlegesen azért érezhetőek a korlát. A sportos körítés szokatlannak tűnhet, hiszen nem a kanyarhajhászásról szólnak ezek az autók, de biztos lesznek olyan vásárlók, akik az AMG Line Plus megjelenésre vágynak a piros biztonsági övekkel együtt; nekik azonban le kell mondaniuk az alap megjelenéshez járó állócsillagról. Lesznek bőven alternatívák, a könnyen takarítható taxi-belsőtől a masszázsfunkciós hátsó fotelekig, amit csak az ügyfél vagy a pénztárcája kíván. A sokoldalúság garanciája az új fejlesztésű sínrendszer a padlóban, amelynél könnyen lehet tologatni, forgatni vagy épp kiszerelni az üléseket. Utóbbiak tömege maradt 30 kg, de kiszerelés után már nem kell cipelni őket, mert görgők kerültek az aljukra. Az ülés foglaltság-figyelő és az ülésfűtés miatt egyébként áramellátást is a síneken keresztül oldják meg, de nem érdemes reménykedni. Például az elektromosan állítható, indukciós telefontöltővel és szellőztetéssel is ellátott Grand Comfort fotelek ugyan behelyezhetőek az alapkivitelbe is, de a vezérlőegység attól még nem teszi lehetővé a komfortextrák használatát, szóval nem lehet majd bontott kényeztetéssel feljavítani utólag az autó tudását.