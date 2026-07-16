Csoda, hogy túlélte a motoros ezt az ütközést

Csebokszáriban a Maxim Gorkij sugárúton rögzítette a térfigyelő kamera a balesetet, amelyet a szabálytalanul balra forduló betonkeverő sofőrje okozott. A vele szemben haladó motorosnak alig maradt ideje reagálni, jobb híján elfektette a gépét, de a lendület tovább vitte és a teherautó hátsó kerekének csapódott.

Videón a baleset

Csodával határos módon túlélte a becsapódást a motorkerékpáros Oroszországban, mert a földön csúszás közben úgy fordult, hogy a lábai akadtak meg a teherautóban. Mindkét bokája eltört, szóval hosszas rehabilitációra lesz szüksége, de még mindig jobban járt, mintha a fejével ütközött volna.

