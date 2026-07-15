Ilyen furcsa balesetet még nem láttunk!

Csehországban járunk, az utánfutós Skoda sofőrje valószínűleg legmerészebb álmában sem gondolta, hogy pillanatokon belül a kocsija tetején landol egy motoros. Pedig ez a vidék minden, csak nem stresszes környék, de néha az élet a legnagyobb forgatókönyvíró.

Egy életre megemlegeti!

A vasúti átjáró után szűk kanyar jön, felbukkan egy autó, majd az egész csetepatéért felelős motoros. Utóbbi kissé túllőtt a célon, gyorsabban ment be a kanyarba, mint kellett volna, a többit elmeséli a videó. Látszólag nincs komolyabb sérülése, de ezt a manővert és az utána következő furcsa landolást alighanem egy életre megemlegeti.