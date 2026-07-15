Nappalival, hálószobával érkezik a családi SUV

A Xiaomi autógyártóként még fiatalnak számít, de az SU7-es személyautójának és a YU7-es szabadidő-autójának folyamatos rekorddöntései miatt mégis gyorsan megalapozta a nevét. A sportos modellek után most megkoronázza a választékát a Skynomad elnevezésű almárkával, amely rögtön két SUV-t is piacra dob. A kisebbik – már ha helyénvaló ennek a jelzőnek a használata – N70-es hossza nem éri el az 5 métert, aki pedig ennél többre vágyik, annak az 5,3 méteres N90-est ajánlják, ahol már három üléssornak is jut hely a karosszériában.

Párját ritkító megoldássokkal készülnek a Xiaomi Skynomad SUV-jai

Fotó: Xiaomi

A luxuskategóriába tartoznak az új SUV-k

Nem a száguldásról szólnak a nagy méretű, dobozforma Skynomad modellek, így azok teljesítménye szerénynek mondható a Xiaomi Auto többi termékéhez képest – arról nem is beszélve, hogy nem akkumulátoros-elektromos, hanem hatótávnövelős-elektromos hajtásról van szó. Alapesetben a hátsó tengelyre kerül egy 286 lóerős hajtómotor, az opciós összkerékhajtásnál előre is kerül egy 136 lóerős hajtómotor, amivel 422 lóerő a rendszerteljesítmény. Hátsókerékhajtásnál 52 kWh kapacitású, Sunwoda által gyártott akkumulátort adnak, ami 270 km-es elektromos hatótávolságot és egyébként 5,8 l/100 km-es átlagot tesz lehetővé. Összkerékhajtásnál 76 kWh kapacitású CALB akkumulátort adnak, ami 380 km-es elektromos hatótávolságot biztosít 6,2 l/100 km-es átlagfogyasztás mellett. A hatótávnövelő minden esetben a Changantól vásárolt 1,5 literes, 150 lóerős négyhengeres turbómotor.

Az emeleten hálószoba várja az utasokat, lent társalgót/tárgyalót lehet kialakítani

Fotó: Xiaomi

Lakóautókból ellopott ötletekkel töltik meg az utasteret

De nem a hajtás a Xiaomi Skynomad különlegessége, hanem az N90-es karosszériához kínált lakóautó belső tér. Ennél olyan első üléseket adnak, amelyek hátrafordíthatóak, így társalgóvá lehet alakítani az utasteret. Ami lehet házimozi is, hiszen az első ülések mögött a plafonból leengedhető vászonra tud a tető hátsó részéről lenyíló projektor képet vetíteni. És akkor ott van még a hálószoba is, a jól ismert felnyíló tető alatt két embernek kényelmes hálóhelyet kínál a szabadidő-autó arra az esetre, ha épp nem tudják megoldani a szállodai elhelyezést a használók. A Skynomad N90-es karosszériája egyébként 5285 mm hosszú, 1998 mm széles és 1825 mm magas (a felnyíló tetős változatról nincs adat, de várhatóan 2 méter alatt marad, azaz mélygarázs-kompatibilis lesz), tengelytávolsága 3080 mm. A Skynomad N70-es ehhez képest „csak” 4960 mm hosszú, tengelytávolsága 2950 mm – a hátsó túlnyúlást is megtoldották a nagyobb karosszériánál.