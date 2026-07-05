Nem erről volt szó: bérgyártó lesz a Lotus

Manapság épp azt éljük meg, hogy a kínai autógyártók a ki nem használt európai kapacitásokat lekötve igyekeznek a vámhatárokon belülre kerülni. Ezzel párhuzamosan a kínai, egészen pontosan a Geely tulajdonában lévő brit autógyártó, a Lotus maga a rosszul kihasznált gyárával küzd. Tavaly már elbocsátottak 500 ember, a fizikai dolgozók 40%-át, de még így is csak 20%-os kihasználtsággal üzemel a Hethel-ben található, évi 10 000 autós kapacitású gyár. Aktuálisan az Evija elektromos autó és a benzines Emira készül itt.

Elsőként a Zenos Cars jelentkezett, hogy a Lotus gyárban készítené autóit

Fotó: Lotus

Az első partner már alá is írt a Lotushoz

A megoldás a brit állami állami támogatással létrejött Lotus Hethel Performance Hub, ami lényegében azt jelenti, hogy a Lotus megnyitotta külső partnerek előtt a gyárát, ahol a tapasztalt munkásai segítségével kis- és közepes sorozatban tud nekik autókat gyártani. Az első partner már alá is írta a szerződést, a Zenos Cars szeretné ide áthelyezni a termelését, de még e mellett is marad fölös kapacitás. A Lotus egyébként szívesen (térítés ellenében) nyújt segítséget a külső partnereknek a gyártástervezés vagy épp a fejlesztés terén is, utóbbiban nagy segítség a gyár mellett elterülő versenypálya.

