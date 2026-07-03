Nincs találgatás: az öntöltő hibrid az életképes hajtáslánc

Háromféle elektrifikált hajtásával a Kia Niro a vásárlóra bízta a választást, milyen hajtáslánc ideális az ő igényeihez: az akkumulátoros-elektromos hajtás mellett plug-in hibrid és öntöltő hibrid hajtást is kínált. Azonban most frissült a második generációs változat, és nem csak a megjelenést igazították az aktuális arculathoz, de radikálisan csökkentették a választékot is. Egyedül az öntöltő hibrid hajtást hagyják meg, aki plug-in vagy netán elektromos autóra vágyik, annak más jármű után kell néznie.

Megújult külsővel és öntöltő hibrid hajtással folytatja pályafutását a népszerű SUV

Fotó: Kia

Nem változott az öntöltő hibrid hajtás

Azt nem árulta el a Kia, hogy ezzel a lépéssel hány vásárlóról mondanak le, de azt igen, hogy eddig több mint 620 000 Niro-t értékesítettek Európában, és ennek a túlnyomó részét öntöltő hibridként realizálták. Nincs változás a technikában, az 1,6-os szívómotor (102 LE) és a villanymotor (44 LE) 136 LE/265 Nm rendszerteljesítményt szállít egy hatfokozatú duplakuplungos váltón keresztül az első kerek felé, a 0-100 km/óra gyorsulás 11,3 másodpercig tart, a csúcssebesség 170 km/óra.

Nekünk forgókapcsoló, Észak-Amerikában előválasztó-kar szolgál a haladási irány kiválasztására

Fotó: Kia

Az első és hátsó lökhárítót alakították át a karosszérián, függőlegesen orientálódik a fényszóró, ami mifelénk minden esetben LED-el világít – egyes piacokon van még izzókat használó lámpa –, hátul a lökhárítóba tolták le a rendszámot. Nagypanelos kialakításra váltott a műszerfal, ezen felül még az észak-amerikai piacon van újdonság azzal, hogy ott visszatért a hagyományos előválasztó-kar, Európában és a világ többi részén marad az eddig is használt forgókapcsolós irányválasztás.