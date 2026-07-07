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mg

Ön szerint is egy kaptafára készülnek az elektromos autók? Segítünk...

21 perce
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Az MG főnökének meg kellett szakítania egy élő online előadást. A hozzászólásokban arra panaszkodtak, hogy úgy néz ki az új elektromosautójuk, mint a Porsche és a Xiaomi modellje.
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mgelektromos autókautós hír

Eddig alapvetően az exportpiacok számra működtette az MG márkát a kínai SAIC konszern, amelyet most szeretnének meghonosítani Kínában is. Ennek keretében a márka vezetője, Chen Cui június 29-én online élő adásban ismertette az új MG07-es elektromos autót, de nem úgy alakult a produkció, ahogy eltervezték. A kommentekben a nézők arra panaszkodtak, hogy autó csak másolata a Porsche és a Xiaomi hasonló négyajtós kupé modelljének. Chen egy ideig próbálta védeni a mundér becsületét, mondván egy részletet sem loptak el a vetélytársaktól, majd mielőtt elszakadt volna a cérnája, félbeszakították az adást.

Nem tetszik a kínai embereknek, hogy egy kaptafára készülnek a modern elektromos autók.
Az MG07-es elektromos autó, aminek a megjelenése nem elég egyedi a kommentelőknek
Fotó: MG

Ezért olyan hasonlók az elektromos autók

Nem az MG tehet arról, hogy manapság egy kaptafára készülnek az autók, hiszen egy cél vezérli a formatervezőket: a lehető legáramvonalasabb megjelenés kialakítása. Ez hasonló profilt eredményez, és olyan sok hasonszőrű autó van már a piacon, hogy nagyon nehéz olyan részletet alkotni, ami így vagy úgy nem létezett még korábban. Érdekes, hogy csak most döbbentek rá erre a kínaiak, hiszen z általuk példának felhozott Porsche Taycan és Xiaomi SU7-es között sokkal nagyobb a hasonlóság, mint az MG07-esnél – a kütyügyártó számára bevallottan inspirációt jelentett a német autó. Mi a megoldás? Más autómárkák már élnek ezzel a funkcióval, így a mindenben csak a hibát kereső embereknek nem adnak új felületet.
 

Porsche Taycan, Xiaomi SU7, MG07

 

 

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