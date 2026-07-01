Különleges módszer fertőtlenítheti az autók utasterét – videó

Legkésőbb a koronavírus-járvány óta mindenki tudja, hogy az UV-fény fertőtleníti a felületeket. Azonban járművekben az ilyen lámpák használata eddig csak akkor volt tanácsos, ha senki nem volt épp az utastérben, mert lényegében szoláriummá változtatták azt – a Hyundai Santa Fe és Palisade modellekben van ilyen funkció. A Hyundai csoport fejlesztői most megoldást találtak a használat közbeni fertőtlenítés problémára, a kórházakban már létező technológiát adaptálták.

Tartósan használható emberi jelenlét mellett is a Hyundai-Kia által adaptált fertőtlenítő UV-fény

Fotó: Hyundai

Meghatározott hullámhosszon dolgoznak az új UV-fény

Egy Kia PV5-ös utasterének a tetőkárpitjába építették be az új hullámhosszon dolgozó UV-C fényt kibocsájtó diódákat, amelyek széles hőmérsékleti tartományban, folyamatos rezgés és ütődések során is megbízhatóan működnek. Ezek az UV-C tartomány (200-280 nm) alsó részén, a 200-230 nm-es hullámhossz-tartományban bocsátanak ki fényt, ez már megöli a vírusokat és baktériumokat, de még nem hatol be az emberi bőr felszíne alá, így tartósan használható. A laboratóriumi tesztek alapján 30 perc alatt megöli a levegőben terjedő vírusok 96,8%-át, a tüdőgyulladást okozó baktérium 99,9%-át 30 másodperc alatt semlegesíti, 60 másodperc alatt már 100%-nál jár. Az utastér-fertőtlenítő lámpa kellemes mellékhatása, hogy az a kellemetlen szagokat is képes jelentősen mérsékelni.

