Mától digitálisan kell fizetni a budapesti parkolásért

Az automaták magas fenntartási költségekre hivatkozva a Fővárosi Önkormányzat július 1-től teljesen digitálissá tette a közterületi parkolást Budapesten, azaz a közlekedőknek mobil eszközről kell fizetnie – egy kiskaput meghagytak azért a készpénzhez ragaszkodóknak is. Ezzel párhuzamosan az esetleges kerületi kedvezmények is digitálisak lettek, ezért a korábban használt parkolási kártyák is érvényüket vesztik. Például Óbudán a kerületi alkalmazást kell feltelepítenie és használnia annak, aki a napi 90 perc ingyenes parkolást igénybe akarja venni.

Július 1-től nem lehet az automatáknál fizetni a budapesti közterületi parkolásnál

Fotó: Budapest Közút

Készpénzzel is lehet fizetni a parkolásért – feltételekkel

Aki otthon van az okostelefonok világában, annak a legegyszerűbb módszer minden bizonnyal az alkalmazás használata lesz. A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer nyilvántartása szerint jelenleg 31 olyan alkalmazás van, amivel ez megoldható; a főváros saját BudapestGO alkalmazása nincs ezek között, mert nem fejlesztették azt. Az alkalmazások előnye, hogy némelyiknél GPS-alapon megy a parkolás indítás/leállítás, ilyenkor nem nekünk kell keresni azt a táblát (az ígéretek szerint 75 méterenként lesz egy-egy darab), ami az adott parkolási övezetet jelzi.

A leguniverzálisabb megoldás, azaz alkalmazás telepítése, azon belüli regisztráció elvégzése nélkül végezhető az SMS-ben való fizetés. Ehhez meg kell keresni az adott zóna kódját jelző táblát, majd az ott lévő számra el kell küldeni a rendszámot.

Ekkor csak a visszaigazoló SMS érkezése után ketyeg az óra egészen addig, amíg STOP üzenetet nem küldünk a korábbi számra. Külföldi rendszámnál az országkódot is el kell küldeni.

Néhány szolgáltatónál telefonhívással is lehet parkolásért fizetni, ez előzetes regisztrációhoz (rendszám megadása) kötött, azaz változó járműnél ez nem megoldható. Azt a számot kell hívni, ahová egyébként az SMS-t küldi az ember, egy második telefonhívással állítható le a parkolás.

A szó szoros értelmében nem tűnik el a készpénzes díjfizetés sem, a kerületi ügyfélszolgálatoknál lehet utólag, legfeljebb 24 órán belül 3 órányi várakozást készpénzfizetéssel rendezni. Készpénz-használónak ördögi kör, hogy az ügyfélszolgálat jó eséllyel fizető övezetben található, így annak meglátogatása újabb utólagos fizetést generál. A gyakorlatban ez inkább a pótdíjfizetéstől menti meg azokat, akik valamit elrontottak a fizetésnél (pl. elírták a rendszámot az SMS-ben), és még időben észlelték a dolgot – amolyan türelmi idő, mint az autópálya-matricáknál.