Megvan, miért hagyta a Polestar, hogy kitiltsák az USA-ból

Június végén adtunk hírt arról, hogy a Geely konszern tulajdonában lévő elektromos autókat kínáló Polestar márkát kitiltják az USA piacáról, miközben a lényegében ugyanazt az autót más csomagolásban kínáló Volvo maradhat. Azóta már az üzlet bezárásán dolgoznak, óriási akciókkal szórják ki a készleten lévő autókat. Most azonban kiderült, miért is távozik a Polestar az egyik legnagyobb piacról.

Kapóra jött a Polestar márkának a tiltás, egyébként is újraértékelték a jelenlétüket az USA piacán

Fotó: Polestar San Diego

Nem talált rá a vevőkre a Polestar

Egyszerűen nem éri meg további dollár-százmilliókat ölni abba, hogy bevezessék a piacra a márkát. Az elsők között, 2019-ben léptek ott piacra a hibrid Polestar 1-es kupéval, ehhez képest hat évvel később 2025-ben mindössze 5747 autót tudtak ott értékesíteni, ami a globális volumenük 6%-át jelenti. Kvázi jól jött nekik a tiltás, egyébként is fontolgatták a kivonulást, így meg kaptak egy indokot annak megindoklására. Az Egyesült Államok helyett inkább a jól menő régiókra összpontosítják erőiket. A Volvo ezzel szemben felvette a harcot a hatóságokkal, és sikerrel is járt, azaz igenis lehetséges a meglévő szoftverrel és technikával megfelelni az USA előírásainak.

Az egésznek a márkakereskedők isszák meg a levét, a jellemzően Volvo-val foglalkozó cégek több millió dolláros befektetéssel alakítottak ki külön arculattal rendelkező értékesítési pontokat, és nem volt idő még a megtérülésre. Legrosszabbul egy New Jersey-i kereskedő járt, aki már az újonnan kialakított márkakereskedés megnyitójára készült, amikor az internetről értesült a Polestar márka kitiltásáról. Ő kártérítési peren gondolkozik, hiszen miközben a több millió dolláros beruházáson dolgozott, a márka már készült a kivonulásra azzal, hogy nem harcolt a maradásért.

