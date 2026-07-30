Már csak pár hónap van a kötelező rendszámcserére

Még 2024 nyarán hozták azt a rendeletet, ami megfosztotta a plug-in hibrid (5P kategória) és hatótávnövelős-elektromos autókat (5N kategória) a zöld rendszámtól, és az azzal együtt járó kedvezményekkel. A rendszámcserére 2026. november 30-ig adtak haladékot, de mivel az új autóknál az első műszaki vizsga érvényesség 4 év, sok autós nem tudja összekötni a felülvizsgálattal a rendszámcserét, hanem soron kívül kell intéznie azt. Sokan azonban az utolsó pillanatig kivárnak, hogy a lehető legtovább megőrizzék a kedvezményeket, azonban emiatt könnyen lehet, hogy akadozni fog az ügymenet. Gondoljunk csak arra, hogy milyen nehéz volt a nyáron műszaki vizsga időpontot találni, mert most volt a koronavírus-amnesztia évfordulója (ami két év múlva megint kísérteni fog…). Az érintett mintegy 36 000 járműből eddig kevesebb, mint 1000 kapott fehér rendszámot.

Már csak négy hónapja van a plug-in hibridek és a hatótávnövelős elektromos autók gazdáinak/üzemben tartóinak a rendszámcserére

Fotó: STEFLER BALAZS / Stefler Balázs

A legtöbben az utolsó pillanatig próbálnak várni a rendszámcserével

Nem érdemes az utolsó pillanatig várni, jobb időben elindítani folyamatot az autó tulajdonosának vagy üzemben tartójának. A Kormányablakokban kell intézni a dolgot, aki megtartaná az eredeti betű-szám kombinációt (például anno egyedi rendszámot kért), annak 16 605 Ft a hatósági díj, míg új kombináció (már négy betű, három szám) igénylésekor 17 475 Ft a hatósági díj. Annyival egyszerűbb lesz a kifehérített rendszámmal közlekedő élete, hogy vidéki utazás előtt nem kell majd előre tájékozódni arról, mentesül-e a parkolási díj alól, hanem alapból fizetnie kell. Budapesten egyébként az összes zöld rendszámos autó parkolási díjmentessége megszűnik hamarosan.