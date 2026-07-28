Óriásit zakózik a rolleres, miután a gördeszkás elgáncsolja - videó

Előzetes letartóztatásban várja az elkövető, mi lesz a sorsa. Szándékosan lökte a deszkát a rolleres elé a férfi.
Oroszországban, Tverben rögzítette egy térfigyelő kamera a szándékosan előidézett balesetet. Egy 14 éves fiú épp elektromos rollerrel haladt, amikor egy férfi szándékosan elé lökte a gördeszkáját. A padka miatt óriásit repült a fiú, aki olyan súlyosan megsérült, hogy kórházi ápolásra szorul.
Videón a baleset
A felvétel alapján a rendőrök gyorsan beazonosították a helyszínről eltávozó tettest, a 43 éves férfi közismert gördeszka-rajongó a városban. Bántalmazás miatt emeltek vádat ellene, és előzetes letartóztatásba helyezték. Súlyosbító tényező, hogy kiskorú elleni erőszakról van szó az orosz törvények szerint.
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