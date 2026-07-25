Mutatjuk, miért utálják sokan a rollereseket!

A Budapesti Autósok közösségének legújabb összeállítása akár egy "nem hiszünk a szemünknek" stílusú közlekedési körkép is lehetne. Úttestre eső és a sávok között ügyködő rolleresek, valamit slusszpoénként az M3-as autópályára kézi súlyzót dobó gyalogos!

Miért tesz valaki ilyet?

Igazából nem is a rolleresek nyitják ki az ember zsebében a bicskát, tőlük (tisztelet a kivételnek) szinte már megszoktuk a renitens viselkedést. Aggasztóbb a gyalogos felüljáróról ledobott kézi súlyzó, ami miatt komoly kár keletkezett a felvételt készítő autóban. Igazán reméljük, hogy az ilyen, ép ésszel felfoghatatlan cselekedetek sem maradnak büntetés nélkül, még ha nehéz is utánajárni az elkövető kilétének!