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rolleres

Mutatjuk, miért utálják sokan a rollereseket!

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A legtöbbször szabálytalanul, pofátlanul közlekedő rolleresek gyakran kiverik a biztosítékot, de van itt más is!
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rolleresszabálytalan közlekedőkkézi súlyzóbudapesti autósokautós hírM3-as autópályagyalogos

A Budapesti Autósok közösségének legújabb összeállítása akár egy "nem hiszünk a szemünknek" stílusú közlekedési körkép is lehetne. Úttestre eső és a sávok között ügyködő rolleresek, valamit slusszpoénként az M3-as autópályára kézi súlyzót dobó gyalogos!

Miért tesz valaki ilyet?

Igazából nem is a rolleresek nyitják ki az ember zsebében a bicskát, tőlük (tisztelet a kivételnek) szinte már megszoktuk a renitens viselkedést. Aggasztóbb a gyalogos felüljáróról ledobott kézi súlyzó, ami miatt komoly kár keletkezett a felvételt készítő autóban. Igazán reméljük, hogy az ilyen, ép ésszel felfoghatatlan cselekedetek sem maradnak büntetés nélkül, még ha nehéz is utánajárni az elkövető kilétének!

 

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