Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszavazták az ügynökakták megnyitását

rossz döntés

Rossz döntést hozott az elbambult sofőr a reptérre vezető úton

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Későn kapcsolt, alaposan lezúzta a kocsija elejét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rossz döntésbudapesti közlekedésiveszélyes helyzetautós hírM0-ásonsofőrfigyelmetlen

Két esetet is bemutat a Budapesti Autósok legfrissebb videója, mindegyiknél a rossz helyzetfelismerés, valamint a sofőrök ügyetlenkedése teremtett parázs szituációt. Pedig a forgalom sűrűsége és a tempó egyiknél sem indokolta mindezt, még szerencse, hogy nem lett tömeges baleset a történet vége!

Kánikulában lanyhul a figyelem

Különösen nagy hőségben tompul a koncentráció, ezért fokozottan figyelni kell, hiszen egy-egy elbambulás, megkésett döntés bizony komoly következményekkel járhat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!