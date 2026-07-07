Rossz döntést hozott az elbambult sofőr a reptérre vezető úton

Két esetet is bemutat a Budapesti Autósok legfrissebb videója, mindegyiknél a rossz helyzetfelismerés, valamint a sofőrök ügyetlenkedése teremtett parázs szituációt. Pedig a forgalom sűrűsége és a tempó egyiknél sem indokolta mindezt, még szerencse, hogy nem lett tömeges baleset a történet vége!

Kánikulában lanyhul a figyelem

Különösen nagy hőségben tompul a koncentráció, ezért fokozottan figyelni kell, hiszen egy-egy elbambulás, megkésett döntés bizony komoly következményekkel járhat!