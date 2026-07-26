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béna sofőr

Ilyen béna sofőröket még nem látott a világ!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Egy kis rémálom-összefoglaló a kapitális sofőrhibákról. Így szórakoztató, de aligha szeretnénk átélni.
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Minden sofőr hibázott már, az épületeken és az autók fedélzetén elhelyezett kamerák jóvoltából pedig ma már sok minden nyilvánosságra is kerül. Összeállításunk amolyan bakiparádé, amin jót nevethetünk, de érintettként bizony szívesen kihagynánk az ilyen pillanatokat.

Legtöbbször a figyelmetlenség az oka

A gondok forrása több minden is lehet, az elfelejtett kéziféktől kezdve a tetőn szállított bicikliken át a kontroll nélküli tolatásig. Valahol együtt érzünk a pórul járt sofőrökkel, közben pedig talán el is gondolkodhatunk azon, milyen gyorsan megvan a baj, ha nem figyel az ember.

 

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