Spórolásba kezd a BMW, párizsira sem adnak pénzt!

Januárban még azt mondta a BMW, hogy részt fog venni az október 12-18 között megrendezésre kerülő 2026-os Párizsi Autószalonon, azonban most mégis úgy döntöttek, hogy kihagyják ezt az autós seregszemlét. A hivatalos közlemény szerint „megváltoztak a cég prioritásai”, ezért se a BMW, se a Rolls-Royce, se a Mini márka nem lesz jelen hivatalosan a kiállításon.

Februárban még ott volt a párizsi Rétromobile-on a BMW, az őszi Párizsi Autószalont már kihagyja

Fotó: BMW

Költségcsökkentés zajlik a BMW színfalak mögött

Jól értesült források szerint nem fordít hátat az autószalonokban a BMW Csoport, de a nemrég a cég élére kinevezett Milan Nedeljkovic radikális költségcsökkentést írt elő, aminek az áldozata lett a Párizsi Autószalonon való részvétel is. Nem tudjuk, hol fogják leleplezni a belső égésű motorral szerelt, de az akkumulátoros-elektromos stílusában felfrissített BMW 3-as sorozatot, és a Debrecenben gyártott iX3-as szabadidő-kupé testvérét is, az iX4-est is idén ősszel akarták leleplezni.

Először 1898-ban rendezték meg a Párizsi Autószalont

Az idén 91. alkalommal megrendezésre kerülő Párizsi Autószalonra egyébként több mint 60 autómárka jelezte vissza jelenlétét, rengeteg olyan kínai autógyártó is jelen lesz a pavilonokban, akik egyébként csak fontolgatják a piacra lépésüket Európában. A BMW egyébként az év elején hivatalosan részt vett a párizsi Rétromobile kiállításon, és várhatóan a Monterey Car Week-en való részvételét se mondja vissza, a jövőben várhatóan az ilyenfajta specializáltabb autós rendezvényekre összpontosítják erőforrásaikat.

