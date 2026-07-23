Ez lehet a világ legtisztább Suzukija – 10 év alatt 2750-szer mosták!

Gert Kousemaker szereti a tiszta autót, és kihasználja azt, hogy a munkába vezető útja során van egy autómosó. Ezt lehetőség szerint igénybe veszi, ami azt jelenti, hogy minden hétköznap egyszer áthajt a gépi mosón, és néha hétvégén is meglátogatja azt a Suzuki Splash-ével. A 25 éves Bob Autowas most oklevelet adott át leghűségesebb ügyfelének, aki az elmúlt 10 évben 2750-szer (!) vette igénybe a szolgáltatásukat.

A leghűségesebb ügyfél 10 év alatt 2750-szer látogatta meg az autómosót Suzukijával

Fotó: Bob Autowas

Alkalmanként kevesebb mint 500 Ft-ból lesz patyolat a Suzuki

A legszebb az egészben, hogy Gert nem fizet túl sokat a patyolattiszta autóért, hiszen havi bérletet váltott, így 28 euróért több mint hússzor mosatja le autóját, ami alkalmanként kevesebb, mint 500 Ft-ra jön ki. Ezek után arra lennénk kíváncsiak, az Esztergomban gyártott Suzuki Splash fehér fényezése hogyan viselte a kefék állandó súrolását...