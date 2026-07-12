30 év: összeroppantja az alvázas terepjárót a modern szabadidő-autó

Az amerikai Insurance Institute for Highway Safety nevű nonprofit szervezet a közlekedésbiztonság javításán dolgozik. Három évtizede végez törésteszteket, ebből az alkalomból megvizsgálta, mennyit fejlődött az autók biztonsága: egy 1996-ban gyártott ma már klasszikusnak számító Chevrolet Blazer alvázas terepjárót (1925 kg saját tömeg) és egy gyári új Chevrolet Blazer szabadidő-autót (1777 kg saját tömeg) ütköztettek egymásnak.

Az 1996-os és a 2026-os Chevrolet Blazer összecsapásából a modern szabadidő-autó került ki győztesen

Fotó: IIHS

Hiába kisebb és könnyebb, a modern szabadidő-autó sokkal jobban védi az utasait

A kisebb méretű, önhordó karosszériás modern változat megvédi az utasait, a sofőr nagy valószínűséggel egyszerűen kiszállt volna az autóból az ütközést követően. Épségben maradt az utascella, az ajtók egyszerűen, a kilinccsel nyithatóak maradtak. Ezzel szemben az alvázas felépítésű régi autónak erősen összeroncsolódott az orra, a kormányoszlop is elmozdult hátrafelé; a vezető túlélte volna az ütközést, de súlyos sérülésekkel szállították volna kórházba, miután a tűzoltók kiszabadították onnan.

